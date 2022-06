Es geht wieder los beim FC Red Bull Salzburg: Trainingsstart, Trainingslager und Testspiel-Termine. Am kommenden Mittwoch, 15. Juni, beginnt beim österreichischen Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga die Vorbereitung auf die neue Saison 2022/2023, in der die Roten Bullen wieder inklusive UEFA Champions League auf drei "Hochzeiten tanzen". Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen ist allerdings die Vorbereitung für Chefcoach Matthias Jaissle und Co. gar nicht so ganz einfach zu gestalten.

Matthias Jaissle will auch in seiner zweiten Saison als Chefcoach des FC Red Bull Salzburg erfolgreich sein und wieder das Double gewinnen.

Für einen Teil der Mannschaft gab es rund 3,5 Wochen Urlaub, kombiniert mit vorgegebenen Trainingseinheiten. Sie absolvieren, so wie etliche „Neue“, am Mittwoch Leistungstests und stehen dann am Donnerstag erstmals gemeinsam am Trainingsplatz in Taxham.

Die Teamspieler, die nach Meisterschaftsende noch mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren, steigen dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Vorbereitungsphase ein.

Die Neuen beim ersten Training

Gleich von Beginn an mit am Start sind Neuzugang Fernando, der ja schon in der letzten Phase der vergangenen Saison mittrainiert hat, FC Liefering-Newcomer Dijon Kameri (für die Vorbereitung) oder Rückkehrer Youba Diarra (zuletzt TSV Hartberg).

Nicolas Seiwald, Max Wöber, Noah Okafor, Luka Sucic und die weiteren Teamspieler (u. a. auch die Rückkehrer Amar Dedic und Dorgeles Nene, die Lieferinger Samson Baidoo, Justin Omoregie und Roko Simic) steigen dann in den folgenden Tagen bzw. rund um den Beginn des Trainingslagers in Bramberg am Wildkogel (25. Juni) in die Vorbereitung ein.

Offene Themen

Nicht dabei sind die Leihspieler Kilian Ludewig (zuletzt bei Willem II), Gideon Mensah (zuletzt bei Girondins Bordeaux), Mamadou Sangare (zuletzt beim GAK) und Darko Todorovic (bei Akhmat Grozny). Ihre sportliche Zukunft wird derzeit noch abgeklärt.

Fünfeinhalb Wochen Vorbereitung

Die Vorbereitungsphase bis zum ersten Match dauert rund 5 1/2 Wochen, in denen fünf Testspiele gegen teils hochqualitative Gegner und ein Trainingslager (in Bramberg am Wildkogel) auf dem Plan stehen. Eventuell kommt auch noch ein zusätzlicher Test gegen einen prominenten Gegner hinzu.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison erfolgt dann mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup am Wochenende 15./16./17. Juli (Auslosung: Sonntag, 26. Juni).

Die Termine der Vorbereitung

15. Juni Trainingsstart (Leistungstests)

16. Juni 1. Mannschaftstraining (Taxham)

24. Juni 18:00 Uhr Testspiel gg. CSKA Sofia (Anif)

25. Juni bis 02. Juli Trainingslager in Bramberg am Wildkogel

28. Juni 18:00 Uhr Testspiel gg. Legia Warschau (Bramberg)

02. Juli 15:30 Uhr Testspiel gg. Olympiakos Piräus (Mittersill)

09. Juli 14:30 Uhr Testspiel gg. Feyenoord Rotterdam (Anif)

19. Juli 18:00 Uhr Testspiel gg. Ajax Amsterdam (Saalfelden)

15./16./17. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

22./23./24. Juli 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2022/23

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty