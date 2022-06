Mit Laktattests am Vormittag und dem Auftakttraining am Nachmittag am Trainingsplatz der Sportarena Geinberg startete die SV Guntamatic Ried am Montag, dem 13. Juni, in die neue Saison. Nach dem sportlichen Auftakt wurden in Geinberg auch die Sponsorenverträge mit OÖ Tourismus, Innviertel Tourismus und dem SPA Resort Therme Geinberg verlängert.

Neuzugang Christoph Monschein, Philipp Birglehner, Belmin Beganovic, SVR-Cheftrainer Christian Heinle, David Ungar und Neuzugang Michael Martin

24 Spieler waren beim ersten Training dabei

Beim ersten Training in der neuen Saison unter Cheftrainer Christian Heinle waren 24 Spieler, darunter auch die Neuzugänge Christoph Monschein und Michael Martin, mit dabei. Der neue SVR-Kicker Denizcan Cosgun stößt am Dienstag zur Mannschaft. Julian Turi, David Ungar und Lukas Gütlbauer kehrten nach ihren Leihen nach Ried zurück. Aus dem eigenen Nachwuchs stehen Belmin Beganovic, Diego Madritsch, Patrick Moser, Nico Wiesinger, Jonas Mayer und Philipp Birglehner im Kader.

„Unser Ziel für die neue Saison ist, dass wir eine bessere Platzierung als in der vergangenen Saison schaffen. Und wir wollen jungen Spielern eine realistische Chance für einen Platz im Kader und für Einsätze geben“, erklärte Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried. „Unser Ziel war es auch, dass wir die Mannschaft zusammenhalten. Bis auf Ante Bajic konnten wir bisher alle Leistungsträger halten. Wir sind mit dem jetzigen Kader sehr zufrieden.“

„Wir haben eine Spielphilosophie festgelegt, die wir jetzt im Detail mit der Mannschaft bearbeiten und intensivieren werden. Wir wollen dafür keine Trainingsminute vergeuden und diese Philosophie vom Start weg umsetzen und die Mannschaft entsprechend weiterentwickeln“, betonte SVR-Cheftrainer Christian Heinle.

„Ich habe mich jetzt auf den Start der Vorbereitung schon sehr gefreut, weil man nach dem Urlaub dann das ganze Team wieder sieht“, so SVR-Kapitän Marcel Ziegl. „Jeder weiß, dass jetzt ein paar härtere Trainingseinheiten auf uns zukommen werden. Alle sind aber voller Tatendrang und Energie. Wir wollen jetzt schnell voll im Saft sein und alle Details gut erarbeiten, damit wir auf die neue Saison bestmöglich vorbereitet sind.“

Verlängerung der Sponsorenverträge: Christoph Glasner (OÖ Tourismus), SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger, Karl Berghammer (Geschäftsführer SPA Resort Therme Geinberg) und Martin Erlinger (Aufsichtsratsvorsitzender Tourismus Innviertel.

Sponsorenverträge mit OÖ Tourismus, Innviertel Tourismus und dem SPA Resort Therme Geinberg verlängert

Nach dem Auftakttraining wurden im Restaurant AQARIUM des SPA Resort Therme Geinberg die Sponsorenverträge mit OÖ Tourismus, Innviertel Tourismus und dem SPA Resort Therme Geinberg um eine weitere Saison verlängert. Die Zusammenarbeit mit dem SPA Resort Therme Geinberg wurde dabei weiter ausgebaut.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Kooperation mit OÖ Tourismus, Innviertel Tourismus und dem SPA Resort Therme Geinberg verlängern und sogar ausbauen konnten“, betonte SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. „Oberösterreich präsentiert sich immer mehr als perfektes Gastland für internationale Fußballmannschaften. OÖ Tourismus, Innviertel Tourismus und das SPA Resort Therme Geinberg sind dabei wichtige Motoren. Ich möchte im Namen unseres Vereins sehr herzlich zur neuen Sportarena Geinberg gratulieren. Wir profitieren selbst davon sehr, weil wir dadurch unter anderem großartige Testspielgegner ganz in unserer Nähe haben. Die Region profitiert umgekehrt auch von der SV Guntamatic Ried. Wir sind mit der ‚josko ARENA‘ seit mittlerweile drei Jahren die Heimstätte unserer U21-Nationalmannschaft.“

„Das SPA Resort Therme Geinberg ist mit seinen vielfältigen Angeboten der perfekte Ort für Regeneration und Erholung. Jeder professionelle Sportler weiß, dass nach einem anstrengenden Training die Phase der Regeneration ebenso wichtig ist. Dank des top angelegten Fußballplatzes und unserer jahrelangen Erfahrung mit Spitzensportlern bieten wir die perfekte Balance zwischen Aktivität und Entspannung“, sagte Karl Berghammer, Geschäftsführer SPA Resort Therme Geinberg.

„Mit der Sportarena Geinberg wurde ein Platz geschaffen, auf dem nicht nur unsere einheimischen Fußballmannschaften perfekte Trainingsbedingungen erhalten haben, sondern auch internationale Mannschaften ihr Trainingslager in Geinberg abhalten können. Es freut mich, dass wir heute gemeinsam mit der SV Guntamatic Ried den Trainingsauftakt hier auf diesem neuen Platz im Innviertel starten und dabei auch unser Sponsoring für die nächste Saison verlängern dürfen“, so Martin Erlinger, Aufsichtsratsvorsitzender Tourismus Innviertel.

Das SPA Resort Therme Geinberg erweitert sein Leistungsspektrum mit der Neuerrichtung der Sportarena Geinberg um ein weiteres Kompetenzfeld. Gemeinsam mit der Gemeinde Geinberg, mit Unterstützung des Tourismusverbandes S’Innviertel sowie dem Sportland Oberösterreich wurde dieses lange geplante Projekt nun umgesetzt. Entstanden sind zwei Fußballplätze auf internationalem Niveau, ein Funcourt sowie ein modernes Clubheim.

Premiere auf dem neuen Rasen war das Saison-Auftakttraining der SV Guntamatic Ried am 13. Juni, ab nächster Woche empfängt das SPA Resort Therme Geinberg internationale Mannschaften wie Olympiakos Piräus, den ungarischen Club Puskás, dem Viktor Orban persönlich vorsteht, sowie Al-Wahda aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ihr Sommertrainingslager hier abhalten.

Der brandneue Trainingsstandort, welcher direkt an das SPA Resort Therme Geinberg anschließt, bietet optimale Bedingungen für eine erfolgreiche Vorbereitung – individuelle Settings für die Mannschaft im 4*S Vitalhotel, Massage- und Besprechungsräume, exklusive Restaurantbereiche mit individuell auf die Mannschaften abgestimmter Kulinarik, ein top ausgestattetes Fitness Center, ein weitläufiges Laufwegenetz so wie Team-Building-Möglichkeiten. Highlights sind natürlich die umfassenden Regenerationsmöglichkeiten – Therme, Sauna und Oriental World sowie das Vitality SPA sind zur Entspannung beim Individualgast hochgeschätzt und werden künftig auch für Sportmannschaften Baustein für eine top Vorbereitung sein.

Das Auftakttraining der SV Guntamatic Ried in der Sportarena Geinberg

Neues Kompetenzfeld „Sportarena Geinberg“

Das SPA Resort Therme Geinberg ist nicht nur der schönste Ort im Innviertel, um zu entspannen sowie Körper, Geist und Seele zu regenerieren, sondern auch die erste CO2-neutrale Therme Österreichs. Urlaubs- und auch Tagesgäste verbringen ihren Aufenthalt im gesamten Resort klimaneutral und tragen mit ihrer Urlaubs- (& Trainingslager-Entscheidung) zur Nachhaltigkeit „Green Geinberg“ bei.

Fotos: SVR/Schröckelsberger