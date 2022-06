Lillestrøm SK (Norwegen), Sepsi OSK Sfantu Gheorge (Rumänien), Kyzylzhar Petropavlovsk (Kasachstan), der Sieger aus Liepaja (Lettland) - Gjilani (Kosovo)) oder aus Lechia Gdansk (Polen) - Akademija Pandev (Nordmazedonien)....das sind die möglichen fünf Gegner des SK Rapid Wien für die 2. Qualifikationsrunde in der UEFA Conference League, die nach ihrem Premierenjahr in ihre 2. Saison geht. Mit Spannung blicken die Grün-Weißen heute ab 13 Uhr nach Nyon, wo die Auslosung stattfindet.

Der Tabellenfünfte der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Spielzeit, der sich im Europacup-Playoff-Finalduell aus Hin- und Rückspiel gegen die WSG Tirol per Gesamtscore von 4:1 durchsetzte, steigt bei der 2. Quali-Runde am Donnerstag, 21. Juli (Hinspiel) ein. Das Rückspiel findet eine Woche später am 28. Juli statt.

Die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer (Foto) wird heute bei der Auslosung in Gruppe 4 ebenso gesetzt sein wie Young Boys Bern (Schweiz), Osijek (Kroatien) und die Sieger der Duelle Flora Tallinn (Estland) - Seinäjoki (Finnland) sowie Olimpija Ljubljana (Slowenien) - Differdange (Luxemburg).

Auf diese Teams wird der SK Rapid definitiv nicht treffen.

