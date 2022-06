Geduld & Gelassenheit im Ländle, respektive beim SCR Altach. Der in der abgelaufenen Saison "Last Minute" dank erfolgreichem Schlussspurt gerade noch das "Abstiegsgespenst" vertreiben konnte. Ehe "Retter" Ludovic Magnin die Rheindorfer verließ und die Altacher seither weiter auf der Suche nach einem Chefcoach-Nachfolger für den 43-jährigen Schweizer sind. Während die anderen elf Klubs der ADMIRAL Bundesliga mit einem Chefcoach "versorgt" sind und nach und nach mit dem Vorbereitungsprogramm starten, kehren die Vorarlberger heute ohne Hauptübungsleiter ins Trainingsgeschehen auf den Rasen zurück.

Der zentrale Mittelfeldspieler Stefan Haudum (der Vertrag des 27-jährigen Eferdingers läuft Ende Juni aus!) und seine Mitspieler warten weiter auf einen neuen Chefcoach.

Die Leistungstests im Olympiazentrum in Dornbirn am Montag und Dienstag wurden vom sportlichen Leiter des SCRA, Werner Grabherr, begleitet. Der 36-Jährige verfügt selbst über die UEFA-Trainer-Pro-Lizenz und war zwischenzeitlich in den vergangenen Jahren ja schon mal Interims- bzw. Chefcoach bei den Schwarz-Weißen, die - solange ein Magnin-Nachfolger noch nicht fest steht - laut Klubangaben noch mit dem detaillierten Testspielprogramm warten.

Die Vorarlberger sind somit nach dem Abgang von Ludovic Magnin seit drei Wochen weiter auf Chefcoach-Findungssuche. Medienberichten zufolge gab es von den möglichen Kandidaten Markus Schopp, der 48-jährige Grazer war bis vergangenen November beim FC Barnsley und zuvor jahrelang erfolgreich beim TSV Hartberg, und dem Liechtensteiner Teamchef Martin Stocklasa Absagen.

Zwei Testpiloten beim Auftakt-Training

Werner Grabherr wird in den "Vorarlberger Nachrichten" wie folgt zitiert: "Die ersten Tage sind stark auf Kraft und Athletik gerichtet. Wir nehmen uns die Zeit, einen neuen Trainer zu finden."

Noch diese Woche soll betreff Neo-Chefcoach Klarheit herbei geführt werden. So hieß es allerdings auch bereits vor einer Woche. Heute bestreitet der Tabellenneunte der Vorsaison seine erste Trainingseinheit auf Rasen. Mit dabei sind mit dem 19-jährigen israelischen Stürmer Shahaf Sapir und dem Niederländer Mink Peeters (24 Jahre, offensives Mittelfeld) zwei "Testpiloten"

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 & 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧



Unter medizinischer Aufsicht schwitzen unsere Jungs aktuell im Olympiazentrum Vorarlberg. Sechs Akteure fehlen noch, dafür sind zwei Testspieler und drei Leih-Rückkehrer mit von der Partie.



ℹ️ https://t.co/Efnh1nptfb pic.twitter.com/TC6czzMeEa — SCR Altach (@SCRAltach) June 14, 2022

Fokus auf Deutschland oder Schweiz

Den ursprünglichen Plan, einen österreichischen Trainer zu verpflichten, hat der SCRA inzwischen verworfen. Die "Altacher Angel" wird nun eher nach Deutschland oder der Schweiz "ausgeworfen".

Auf dem Spielersektor wurden in den vergangenen Tagen der israelische Stürmer Guy Dahan (22) und Innenverteidiger Lukas Gugganig (27) verpflichtet. Der ehemalige U20-Teamkapitän kehrte vom deutschen Drittligisten Osnabrück nach Österreich zurück. Weiters kehrten Leo Mätzler (Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau) sowie Amir Abijanovic, Ronny Rikal und Thomas Baldauf (alle von ADMIRAL 2. Ligist FC Dornbirn) zurück ans "Schnabelholz".

Die Leihverträge von Christoph Monschein (inzwischen über den LASK zur SV Guntamatic Ried transferiert), Gianluca Gaudino (SV Sandhausen) und Mickael Nanizayamo (Lausanne-Sport) sind ausgelaufen.

Marco Meilinger (derzeit vereinslos) und Lars Nussbaumer (FC Dornbirn) verließen den Klub. Routinier & Kapitän Philipp Netzer beendete seine Karriere und ist nunmehr in anderer Funktion im Klub tätig.

