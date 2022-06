Nach 52 Pflichtpartien beendete der SK Rapid Wien die vergangene Saison 2021/22 am 29. Mai mit dem ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Playoff-Finalrückspiel gegen die WSG Tirol (2:0) und eröffnet als erster der 12 Bundesliga-Klubs auch die kommende Saison mit dem ersten Wettbewerbsspiel. In der 2. Qualifikations-Runde der UEFA Conference League treffen die Hütteldorfer im Hinspiel am Donnerstag, 21. Juli auf den Sieger der Partie der 1. Rd. zwischen Lechia Gdańsk (Polen) / Akademija Pandev (Nordmazedonien)! Das ergab die Auslosung soeben im schweizerischen Nyon. Das Rückspiel findet am 28. Juli statt.

Prächtige Stimmung im Allianz Stadion im Rapid-Fansektor am 20. Juli 2021 in der 2. Quali-Runde beim Champions League-Hinspiel gegen Sparta Prag (2:1).

Die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer war bei der heutigen Auslosung in Gruppe 4 ebenso gesetzt wie Young Boys Bern (Schweiz), Osijek (Kroatien) und die Sieger der Duelle Flora Tallinn (Estland) - Seinäjoki (Finnland) sowie Olimpija Ljubljana (Slowenien) - Differdange (Luxemburg).

Rapidler im Vorjahr in allen drei europäischen Klubwettbewerben on Tour

Keine Zeit zum Durchschaufen für die Grün-Weißen, die bereits im vergangenen Jahr einen Frühstart erlebten. Damals zum gleichen Zeitraum wie heuer im Juli, als der österreichische Vizemeister der Saison 2020/2021 in die 2. Quali-Runde der UEFA Champions League einstieg, nach einem 2:1-Heimsieg gegen Sparta Prag (20. Juli) allerdings durch die 0:2-Niederlage im Rückspiel bei den Tschechen ausschied.

Um dann in die Europa League-Quali umzusteigen und dort den Aufstieg in die Gruppenphase zu schaffen. In der Gruppe H wurde Rapid hinter dem späteren Halbfinalisten West Ham United und dem kroatischen Meister Dinamo Zagreb wurden Stürmer Marco Grüll und Co. im Herbst Dritter. Somit ging es im Februar im dritten europäischen Wettbewerb weiter: der neuen Conference League. Im dortigen Playoff gewannen die Hütteldorfer zunächst daheim mit 2:1 gegen Vitesse Arnheim, schieden nach dem 0:2 in den Niederlanden und damit einem Gesamtscore von 2:3 aus.

Nun gleich zu Saisonbeginn wartet wieder die Conference League und in der 2. Quali-Runde der Sieger der Partie zwischen Lechia Gdańsk (Polen) vs. Akademija Pandev (Nordmazedonien)!

Mit Lechia würden die Hütteldorfer auf den Viertplatzierten der vergangenen Ekstraklasa-Saison treffen. Akademija Pandev beendete die vergangene Prva-Makedonska-Liga auf dem 2. Rang.

Termine: Qualifikation

Erste Qualifikationsrunde: 7. & 14. Juli 2022

Zweite Qualifikationsrunde: 21. & 28. Juli 2022

Dritte Qualifikationsrunde: 4. & 11. August 2022

Play-offs: 18. & 25. August 2022

Gruppenphase

Spieltag 1: 8. September 2022

Spieltag 2: 15. September 2022

Spieltag 3: 6. Oktober 2022

Spieltag 4: 13. Oktober 2022

Spieltag 5: 27. Oktober 2022

Spieltag 6: 3. November 2022

K.-o.-Phase im Frühjahr 2023

K.-o.-Runden-Play-offs: 16. & 23. Februar 2023

Achtelfinale: 9. & 16. März 2023

Viertelfinale: 13. & 20. April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Finale: 7. Juni 2023, Eden Arena Prag

Foto: SK Rapid