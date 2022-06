Heute erfolgte in Nyon die Auslosung zur 2. Qualifikationsrunde in der UEFA Europa Conference League - siehe auch separater Beitrag zuvor. Der SK Rapid Wien trifft dabei auf den Sieger aus der Begegnung KS Lechia Gdańsk (Polen) gegen Akademija Pandev (Nordmazedonien). Die Spieltermine sind der 21. und 28. Juli - jeweils Donnerstag. Das Hinspiel ist am 21. Juli in Hütteldorf. Nachfolgend Statements aus dem Lager der Hütteldorfer.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic (Foto): „Lechia Gdansk und Akademija Pandev sind zwei sehr interessante Mannschaften, die ohne Zweifel auch viel Qualität haben. Umso genauer werden wir uns die direkten Duelle der beiden Vereine ansehen und werden uns jetzt schon auf beide Gegner bestmöglich vorbereiten. Auf uns warten definitiv zwei sehr herausfordernde Spiele.“



Cheftrainer Ferdinand Feldhofer: „Es sind definitiv zwei sehr starke Mannschaften. Lechia Gdansk wurde in der abgelaufenen Saison vierter in der polnischen Liga, Akademija Pandev ist der Vizemeister aus Nordmazedonien. Wir werden mit dem heutigen Tag die Vorbereitungen starten und beide Mannschaften genauestens analysieren. Die direkten Duelle der beiden Teams werden wir uns auch live vor Ort ansehen, um zusätzliche Informationen gewinnen zu können.“

Unser Gegner in der 2. Runde der @europacnfleague - Qualifikation ergibt sich aus der Begegnung zwischen KS Lechia Gdansk (POL) und Akademija Pandev (MKD). 👇😁



▶️ https://t.co/qfCCPiIApe#SCR2022 pic.twitter.com/DsrHqqo6IC — SK Rapid (@skrapid) June 15, 2022

Fotocredit: RiPu