Nur 16 Tage nach dem finalen Heimspiel gegen die WSG Tirol begrüßte beim SK Rapid Wien am heutigen Mittwoch Chefcoach Ferdinand Feldhofer zusammen mit seinem Trainerteam einen Teil der Mannschaft zum offiziellen Vorbereitungsstart. Mit dabei im Körner Trainingszentrum powered by VARTA waren die Neuzugänge Patrick Greil, Ante Bajic, Michael Sollbauer und Aleksa Pejic sowie Nicolas Binder und Rene Kriwak, der im Sommer in den Profikader hochgezogen wurde.

Chefcoach Ferdinand Feldhofer inmitten seiner (bisherigen) Sommer-Neuzugänge (v.l.) Patrick Greil, Aleksa Pejic, Michael Sollbauer und Ante Bajic.

Ex-Admiraner Roman Kerschbaum im Aufbauprogramm in Kraftkammer

Außerdem absolvierte auch der rekonvaleszente Kapitän Christopher Dibon, dessen Vertrag - wie gestern berichtet - um ein weiteres Jahr verlängert wurde, die gesamte 75-minütige Einheit bei sommerlichen Temperaturen im Prater. Neuzugang Roman Kerschbaum trainierte gemeinsam unter Aufsicht der medizinischen Abteilung sein Aufbauprogramm in der Kraftkammer.

Ein Sommerneuzugang fehlte: Der 22-jährige, deutsche Mittelfeldspieler Nicolas Kühn konnte aufgrund eines positiven Coronatests am gestrigen Tag nicht am heutigen Trainingsauftakt teilnehmen.

Aufgrund des verlängerten Saisonfinals verschob sich der Trainingsauftakt für alle weiteren Kaderspieler um ein paar Tage. Am kommenden Montag, 20. Juni, steigt der Rest des Teams in die Sommervorbereitung ein. Davon ausgenommen sind Yusuf Demir, Pascal Fallmann, Benjamin Kanuric und Leopold Querfeld, die allesamt ab Samstag, 18. Juni, bei der UEFA U19 Europameisterschaft in der Slowakei das österreichischen Nationalteam vertreten.

Sommer-Neuzugänge erhalten Anlaufzeit in dieser Woche

Ferdinand Feldhofer zum heutigen Trainingsauftakt: „Der erste Eindruck von unseren neuen Spielern ist sehr positiv, man hat gesehen, dass ein jeder von ihnen wieder froh ist am Platz zu stehen. Wir können in dieser Woche unseren Sommerneuzugängen auch die Anlaufzeit geben, die sie benötigen. Der Rest der Mannschaft stößt dann kommenden Montag dazu. Wir freuen uns alle auf die nächsten Tage und Wochen.“



Die Vorfreude auf die neue Kollegen ist auch bei den Neuzugängen groß: „Ich bin sehr gut vom Trainerteam und allen im Verein aufgenommen. Das erste Training war sehr gut, um nach der Pause auch wieder langsam reinzukommen. Ich freue mich darauf auch den Rest der Mannschaft kennenzulernen und ab nächster Woche gemeinsam durchstarten zu können", so Ante Bajic.

Sollbauer: "Trainingsauftakt entgegen gefiebert"

Auch Michael Sollbauer blickt gespannt auf die Zusammenkunft alle Kaderspieler in der kommenden Woche: „Es freut mich sehr, dass es heute wieder losgegangen ist. Gerade die letzten Tage habe ich dem Trainingsauftakt sehr entgegen gefiebert. Ich freu mich auch nächste Woche alle anderen Spieler persönlich kennenlernen zu können."

Außerdem zeigt sich der 32-jährige Abwehrspieler von den Trainingsbedingungen im Körner Trainingszentrum powered by VARTA begeistert: „Die Gegebenheiten hier im Trainingszentrum sind hervorragend, um sich bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten zu können. Ich bin nicht nach Österreich zurückgekommen, um mich jetzt zurückzulehnen. Im Gegenteil, ich habe mir persönlich auch sehr hohe Ziele gesetzt und diese möchte ich auch mit dem größten Verein in Österreich erreichen.“

