Auf zu neuen Ufern beim LASK. Nach der durchwachsenen Saison 2021/22 mit zwei Trainerentlassungen (Thalhammer & Wieland) und am Ende Rang 8, gehen die Athletiker seit vier Jahren mal ohne Europacup-Spiele in eine neue Spielzeit. In der Neo-Chefcoach Dietmar Kühbauer und sein Team - auch im Hinblick der Eröffnung der schmucken Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl (Februar 2023) - angreifen wollen. Heute starteten die Linzer mit dem Auftakttraining in die Saison. Darunter auch die Neuzugänge Philipp Ziereis und Filip Stojkovic sowie die Rückkehrer Nemanja Celic und Thomas Sabitzer. Doch einer verlässt den Klub!

Ex-Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer (Foto), der Anfang Mai als dritter Chefcoach der vergangenen Saison das Zepter von Andreas Wieland beim LASK übernahm und im Saisonfinish das Ruder nicht mehr herumreißen konnte, meinte eingangs beim heutigen Pressetermin im Mediencontainer der Raiffeisen Arena in Pasching: "Wichtig ist, dass die Jungs nun gut erholt und mit Freude auf dem Platz sind."

Linzer weiter mit Verletzungsproblemen

Und was wird personell noch passieren? "Natürlich sind wir an Verstärkungen interessiert", so der 51-jährige Burgenländer. "Derzeit ist das noch zu wenig, wenn wir vorne dabei sein oder eine gute Saison spielen wollen. Man sollte auf jeder Position doppelt besetzt sein, das streben wir an."

Besonders beim Torabschluss betrieb der LASK in der abgelaufenen Saison oft Chancenwucher und war das große Manko in der Offensive. Die Leihspieler Thomas Sabitzer (8 Saisontore) und der Langzeitverletzte Tobias Anselm kehren zwar von der WSG Tirol zurück, doch Kühbauer betonte: "Sie haben durchaus ihre Fähigkeiten, trotzdem müssen wir noch suchen. Es wäre zu viel Druck für die beiden Burschen."

Neuzugang-Quartett mit v.l.: Filip Stojkovic, Philipp Ziereis sowie den Rückkehrern Nemanja Celic und Thomas Sabitzer.

Weiter Ausfälle im Abwehrbereich - Filipovic weg

Nachwievor immer noch nicht fit ist die einstige Angriffshoffnung Marko Raguž. Kühbauer stellte klar: "Wir brauchen jemanden, der uns sofort helfen kann." Zum Start stehen weiters auch die Abwehrspieler Filip Twardzik und Philipp Wiesinger noch nicht zur Verfügung, die beide erst in ein, zwei Wochen einsteigen werden. Mit Yannis Letard fällt ein weiterer Innenverteidiger nach einem Kreuzbandriss noch länger aus. Während es einen anderen laut Medienberichten wieder zurück in die Türkei zieht: Petar Filipovic.

Der gebürtige Hamburger wechselte im Sommer 2019 vom türkischen Erstligisten Konyaspor zum LASK. In den letzten drei Saisonen absolvierte der 31-jährige Innenverteidiger 80 Pflichtspiele für den LASK. Der Deutsch-Kroate entschied sich nun seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim LASK nicht zu verlängern. „Petar hat am Platz immer alles für den LASK gegeben und mit dem Verein einige Erfolge eingefahren. Dafür gilt ihm unser Dank. Für seine sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

Während Stürmer Husein Balic fehlt mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfällt erhielt der 22-jährige Südkoreaner Hong Hyun-seok nach seiner Teilnahme am Asiencup verlängerten Urlaub.

Fünf Testspiele inkl. Highlight gegen Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-LASK-Coach Oliver Glasner

Beim Trainingsstart auf dem Rasen dabei waren neben bereits erwähntem Thomas Sabitzer auch die Neuzugänge Filip Stojkovic (ehemals SK Rapid), der deutsche Innenverteidiger Philipp Ziereis (Ex-Kapitän vom Zweitligisten FC St. Pauli Hamburg) sowie der zentrale Mittelfeldspieler und Rückkehrer Nemanja Celic (zuletzt beim deutschen Zweitligisten aus Südhessen, SV Darmstadt 98).

Fünf Testspiele inkl. dem Highlight gegen EL-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-LASK-Coach Oliver Glasner (Samstag, 9. Juli, 15 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching) seien vor dem Saisonauftakt mit der ersten Cuprunde (15. - 17. Juli) geplant - siehe auch Bundesliga-Testspielprogramm - erläuterte Kühbauer, der mit seiner Truppe auf ein Trainingslager verzichtet: "Man muss nicht unbedingt wohin fahren. Auch hier sind die Gegebenheiten sehr gut, ist es wunderbar zum Trainieren." Nachsatz: "Wir können auch hier gut essen."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at