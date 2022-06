Ein Oberpfälzer in Oberösterreich: Der LASK vermeldete vor einer Woche den Deutschen Philipp Ziereis als Neuzugang. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger kommt mit der Empfehlung von 162 Einsätzen in der 2. Bundesliga - Jahn Regensburg & FC St. Pauli - nach Linz. Darunter allein 159 Pflichtpartien und 9 Jahre (!) beim "Kiez-Klub" des Hamburger Stadtteils St. Pauli. Beim Tabellenfünften war der bisherige Mannschaftskollege vom Österreicher Guido Burgstaller, der laut Krone vor einem Wechsel zu Rapid steht, gar Kapitän. Jetzt: Schwarz-Weiß statt Braun-Weiß. Und erste Statements des 29-jährigen Familienvaters bei Ligaportal.

Neo-LASK-Abwehrspieler Philipp Ziereis...über...

...Start beim LASK: "Die Mannschaft ist ein lockerer Haufen. Da sollte es nicht allzu schwer sein, sich zu integrieren. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Es ist bei der Vorbereitung eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Ich freue mich auf die neue Aufgabe."

...kulturelle Veränderungen: "Da ich ja aus Bayern bzw. der Oberpfalz komme, sollte ich hier mit der Sprache und der Kultur weniger Probleme haben. Es ist jetzt für mich fast heimatnäher als Hamburg. Ich war zwar jetzt lang im hohen Norden, aber kulturtechnisch wird das hier ganz leicht für mich."

Tapetenwechsel: "Nach 9 Jahren mal wieder was anderes sehen"

...was ausschlaggebend "Pro LASK" war: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen. Es war auch Zeit für mich und meine Familie, mal wieder was anderes zu sehen, nach neun Jahren Hamburg. Die Nähe zur Heimat war natürlich ein absoluter Faktor. Ich bin jetzt Vater seit fünf Monaten. Ich freue mich einfach auf die Aufgabe, ein neues Land zu sehen, eine neue Liga kennenzulernen. Ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr wieder angreifen können."

...ob er Jackson Irvine (Spieler vom FC St. Pauli und seit dieser Woche mit Australien das "Katar-Ticket" gelöst) zur WM-Teilnahme gratuliert habe: "Nee...der ist jetzt auch viel unterwegs, viel im Flieger. Das werde ich sicherlich noch machen. Das hat er sich absolut verdient. Er hat eine starke Leistung gezeigt."

...erste Eindrücke in Linz: "Ich war Freitag erst zum Medizincheck und dann noch mal kurz in Hamburg, um die letzten Sachen mitzunehmen. Ich bin seit Dienstag da und habe mir zwei Wohnungen angeschaut. Und was man so macht auf die Schnelle. Es gefällt mir ganz gut hier. Der Anspruch für mich persönlich ist jetzt erst mal, Leistung zu zeigen und als Team zu performen. Und unsere Ziele zu erreichen."

...was über LASK und österreichische Liga bekannt, ggf. mit Austausch Guido Burgstaller: "Ja, habe schon mit ihm gesprochen und ihm die ein und andere Frage gestellt. Wir haben ja einige Zeit in St. Pauli zusammen gespielt und deswegen habe ich schon nachgefragt. Doch ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich Experte für die österreichische Liga bin. Ich freue mich einfach das jetzt kennen zu lernen. Nach 10 Jahren in der 2. Liga braucht man auch mal so eine Veränderung, will man was Neues sehen. Das war jetzt der perfekte Schritt."

...ob Mittelstürmer Guido Burgstaller nachkommt in die ADMIRAL Bundesliga (Anm.: lt. Krone + BILD Freitag Medizincheck bei Rapid Wien): "Das weiß ich nicht genau. Für mich persönlich wäre es natürlich cool gegen ihn zu spielen. Für uns wäre es allerdings schlecht, weil er seine Qualitäten hat. Wir werden sehen."

"Ich kann Mentalcoaching nur jedem empfehlen"

...Mentalcoaching: "Wir hatten bei St. Pauli einen Mentaltrainer, haben da aber nichts als Gruppe gemacht. Diese Gruppendinge kennt auch irgendwie jeder. Es ist für mich eine individuelle Geschichte. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Mir hat es auch sehr viel gebracht, gerade nach meiner Verletzung.

Da hat ja auch jeder individuell Themen, die er vielleicht nicht in der Gruppe besprechen will, sondern mit einer Vertrauensperson. Dann ist das schon ganz wichtig. Ich kann es nur jedem empfehlen, verstehe aber auch, wenn jemand das nicht machen will. Das ist halt individuell."

Zur Person: Philipp Ziereis

geboren am 14.03.1993 in Schwarzhofen (Landkreis Schwandorf/Oberpfalz).

Jugendvereine: SV Schwarzhofen (1998–2007), SSV Jahn Regensburg (2007–2011)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at