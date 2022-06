Nach drei erfolgreichen Haltestellen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark machte die SK Rapid Bundesländer-Tour am Mittwoch Halt im Burgenland. Konkret in Eisenstadt, Donnerskirchen und Oberwart! Auch hier bedankte sich der ADMIRAL Bundesligist bei den Fans im Bundesland. Vor Ort waren Präsident Martin Bruckner, beide Geschäftsführer Christoph Peschek und Zoran Barisic sowie die Spieler Bernhard Unger, Thorsten Schick, die beiden Neuzugänge Patrick Greil und Michael Sollbauer sowie die Youngsters Rene Kriwak und Denis Bosnjak.

Gestartet wurde der sommerliche Tag bei einem exklusiven Pressegespräch im Haydnbräu Eisenstadt, ehe sich die Schülerinnen und Schüler der BG/BRG/BORG Eisenstadt über einen grün-weißen Besuch freuen durften.

Am Nachmittag folgte im würdigen Rahmen des Martinsschlössls Donnerskirchen ein Business Event, welches gemeinsam mit den Partnern Burgenland Tourismus, Wein Burgenland und Haydnbräu umgesetzt wurde. Weiter ging es dann mit zahlreichen Nachwuchskickern beim SV Oberwart, die beim sportlichen Rahmenprogramm allen Grund zur Freude hatten. Abgerundet wurde der Tag wieder mit dem beliebten SK Rapid Stammtisch im Haydnbräu Eisenstadt.

„Mit 930 Mitgliedern im Burgenland zeigt sich auch in diesem Bundesland die starke Rapid-Gemeinschaft. Es freut mich sehr, dass wir erneut zahlreiche Rapid-Fans begrüßen durften, die auch gleich die Möglichkeit hatten, sich unter anderem mit zwei unserer Neuzugänge auszutauschen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren!”, so Martin Bruckner abschließend zur Bundesländer-Tour.





Grün-weißer Tagesrückblick - Pressegespräch im Haydnbräu Eisenstadt

Bereits um 10.30 Uhr gab der SK Rapid regionalen Medienvertreterinnen und -vertretern die Möglichkeit, im einladenden Innenhof des Haydnbräu Eisenstadt ihre Fragen an Martin Bruckner und Christoph Peschek zu stellen.

Sportliches Programm fürs BG/BRG/BORG Eisenstadt

Nicht nur das Wetter spielte mit, sondern auch die Schülerinnen und Schüler hatten großen Spaß beim sportlichen Rahmenprogramm am Sportplatz! Bei Geschicklichkeitsstationen konnten sie ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen und sich neben grün-weißen Geschenken zum Abschluss auch noch Autogramme von Berni Unger und Thorsten Schick sichern.

Business Event im Martinsschlössl Donnerskirchen

Im Anschluss an den sportlichen Besuch färbte sich das Martinsschlössl in Donnerskirchen für einen Nachmittag Grün-Weiß. Gemeinsam mit den Partnern Haydnbräu Eisenstadt, Wein Burgenland und Burgenland Tourismus gab es ein unterhaltsames Business Event, bei dem das Netzwerken nicht zu kurz kam. Nach einem offiziellen Talk, u.a. mit Jochen Lehner (Haydnbräu) und Matthias Siess (Wein Burgenland), sowie grün-weißen Vertretern folgten kulinarische Schmankerl des Haydnbräu Eisenstadt.

Grün-weiße Action beim SV Oberwart

Beim SV Oberwart wurden abermals Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten sowie Rapid-Goodies, gab es auch noch einen Besuch von Denis Bosnjak und Rene Kriwak. Dabei nahmen sich die beiden Youngsters ausführlich Zeit, um nicht nur die ganzen Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen, sondern auch um die Fragen der Nachwuchsspieler des SV Oberwart zu beantworten.

Gemütlicher Abschluss beim Stammtisch im Haydnbräu

Abgerundet wurde der Tag wieder mit dem beliebten SK Rapid Stammtisch im Haydnbräu Eisenstadt. Neben Martin Bruckner, Christoph Peschek und Zoran Barisic waren die beiden Neuzugänge Michael Sollbauer und Patrick Greil mit dabei.

Stadionmoderator Lukas Marek führte wie gewohnt durch den Abend und gab allen interessierten Rapid-Fans die Möglichkeit, ihre Fragen an die Vereinsverantwortlichen und Spieler zu stellen. Zum Abschluss nahmen sich die Neuzugänge auch noch Zeit für Foto- und Autogrammwünsche, ehe der 4. Stopp der Bundesländer-Tour zu Ende ging.

