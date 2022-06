Ja oder doch nicht? Ist der SCR Altach bei der Chefcoach-Findung des Nachfolgers vom wieder in seine Heimat zurückgekehrten Schweizer Ludovic Magnin fündig geworden? Laut einem Bericht der Krone habe bereits am gestrigen Fronleichnams-Tag der Deutsche Heiko Herrlich einen Vertrag beim ADMIRAL Bundesligisten aus Vorarlberg unterschrieben. Doch gegenüber Sky dementierte der 50-jährige Deutsche, der 1997 als Spieler mit Borussia Dortmund Champions League-Sieger wurde, zu den Rheindorfern zu kommen: "...ich glaube, dass mein Name benutzt wird".

Der gebürtige Mannheimer ist seit einem Jahr ohne Verein, nachdem Heiko Herrlich im April 2021 beim süddeutschen Bundesligisten FC Augsburg entlassen wurde. Bei den Fuggerstädtern war der ehemalige Bundesliga-Torjäger (258 BL-Spiele mit 74 Toren für BVB, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach,) vom 10. März 2020 bis 26. April 2021 als Chefcoach tätig.