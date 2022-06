Vier in der abgelaufenen Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga aktive und erfolgreiche Kicker scheinen in der 100er-Liste für die beliebte Wahl zum "Golden Boy" als bester Nachwuchsfußballer der Welt auf.

Aus dem "Salzburger Quartett" sind auch die beiden Toptorjäger Karim Adeyemi (re.) - der 20-jährige Münchener wurde mit 19 Treffern Liga-Torschützenkönig der abgelaufenen Saison (gemeinsam mit Giacomo Vrioni, WSG Tirol) - und Luka Sučić dabei. Der 19-jährige, in Linz geborene Kroate blühte im Frühjahr so richtig auf und erzielte alles seine acht Liga-Tore nach der Winterpause.

Veranstalter der Welt-Toptalente-Wahl ist das italienische Sportblatt "Tuttosport". Das bekannt gab, dass neben dem zum deutschen Vizemeister Borussia Dortmund wechselnden Top-Torjäger Karim Adeyemi weitere drei Akteure aus dem "Stall" der "Roten Bullen" nominiert wurden. Und zwar Benjamin Šeško und Luka Sučić sowie Amar Dedić, der allerdings in der Saison 2021/2022 vom österreichischen Serienmeister an den WAC verliehen war.

Große Konkurrenz aus Top-Ligen Europas

Hochkarätige Namen auf der Liste sind neben Vorjahresgewinner Pedri (FC Barcelona) u.a. Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Ansu Fati oder Gavi (beide FC Barcelona). Der Kandidatenkreis wird bis zur Entscheidung im Herbst laufend eingeschränkt.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty