Mit Miroslav Klose als Nachfolger von Ludovic Magnin hat der SCR Cashpoint Rheindorf Altach einen Überraschungs-Trainer "aus dem Hut gezaubert". Bevor der 44-jährige, ehemals 137-fache deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014 in Rio am Sonntag zur Vertragsunterzeichnung am Schnabelholz eintrifft und dann bei seiner ersten Cheftrainer-Station im Profifußball am Montag mit dem Auftakttraining einsteigt, sei den Altacher Kickern schon mal gezeigt, was ihr neuer "Chef" so alles drauf hatte. Klose nahm an vier Weltmeisterschaften teil und ist mit 16 Treffern WM-Rekordtorschütze aller Zeiten. Hier sind die Tore im Video.

Alle 16 WM Tore von 2002-2014 von Miroslav Klose (in seinem Geburtsland Polen Mirosław Marian Józef Kloze), der mit 71 Länderspiel-Toren Deutschlands Rekordtorschütze ist. Der 1,84-Meter große Weltklasse-Stürmer bestach neben seinem ausgeprägten Torinstinkt vor allem durch seine Kopfballstärke und Sprungkraft.

Besonderheit: der stets bescheiden gebliebene Torgarant, dessen Söhne Noah und Luan in der U17 vom TSV 1860 München spielen, ist ein "Spätberufener"... schaffte erst mit 22 Jahren den Sprung in den Profifußball und kam aus keiner Akademie. Ausgeprägtes Talent, eiserner Wille und harte Arbeit ließen Klose damals in der Pfalz und über den 1. FC Kaiserslautern seinen Weg in die weite, für ihn so erfolgreiche Fußball-Welt machen. Die aktive Karriere endete im Sommer 2016 bei Lazio Rom.

Sein Markenzeichen nach Toren: der Klose-Salto. Der ist jedoch wiederum für die Altacher Kicker nicht zum Nachahmen empfohlen...



