Aus Anlaß des 90-jährigem Vereinsjubiläums vom Ennser Sportklub gab sich der LASK die Ehre und gastierte am Samstagvorabend beim Tabellensiebten der abgelaufenen Saison aus der oberösterreichischen Bezirksliga Ost. Bei über 30 Grad gewann der ADMIRAL Bundesligist in der Enns Arena mit 14:0 (10:0), und legte dabei bereits in Halbzeit 1 im zweistelligen Bereich vor. Athletiker-Chefcoach Dietmar Kühbauer brachte pro Halbzeit eine andere Elf und setzte somit insgesamt 22 Akteure ein.

Die Nr. 1 im Fußball in Oberösterreich, der LASK, beehrte den Bezirksligisten Ennser SK aus Anlass dessen 90-jährigen Vereinsjubiläums.

Nach den ersten Trainingstagen waren die Kühbauer-Schützlinge bei über 30 Grad "heiß", endlich das erste Testspiel zu absolvieren. Ihre Überlegenheit als Bundesligist gegen den Sechstligisten münzten die Linzer alsbald in Tore um.

Bereits vor dem Seitenwechsel hatten die Athletiker auf zweistellig, respektive 10:0 gestellt. Das erste Tor der neuen Saison erzielte für die Linzer nach vier Spielminuten Winter-Neuzugang Branko Jovicic.

Auch nach dem Wechsel lief die "Torfabrik" der Stahlstädter auf Hochtouren bei hochsommerlichen Temperaturen. 14 Mal Grund zum Torjubel.

So spielte der LASK

1. Halbzeit: 1 Schlager, 7 Renner, 16 Michlmayr, 18 Jovicic, 22 Stojkovic, 23 Schmidt, 27 Goiginger, 33 Luckeneder, 34 Boller, 43 Celic, 52 Kadlec

2. Halbzeit: 24 Lawal, 3 Sako, 5 Ziereis, 8 Michorl, 17 Gruber, 19 Potzmann, 29 Flecker, 30 Horvath, 45 Valencia, 51 Softic, 53 Haas

Tore: Branko Jovicic (4'), Thomas Goiginger (12', 16'), Felix Luckeneder (14', 31'), Nemanja Celic (19'), Jan Boller (20'), Alexander Schmidt (32') Alexander Michlmayr (37', 40'), Florian Flecker (46'), Eduard Haas (58'), Andreas Gruber (86'), Peter Michorl (89')

Erstes Spiel für den 29-jährigen Serben Filip Stojkovic (re.) im LASK-Dress.

Der weitere Testspiel-Fahrplan des LASK in diesem Sommer (Änderungen vorbehalten):

Samstag, 25. Juni, 17 Uhr: LASK vs. KS Cracovia (Union Kornspitz Arena, Pregarten)

Samstag, 2. Juli, 17 Uhr: Rapid Bukarest vs. LASK (Peter Lisec Stadion, Hausmening/Niederösterreich)

Mittwoch, 6. Juli, 18:30 Uhr: TSV 1860 München (3. Liga Deutschland) vs. LASK , DANA Arena in Windischgarsten

Samstag, 9. Juli, 15 Uhr, Saison-KICK-OFF: LASK vs. Eintracht Frankfurt (Europa League-Sieger), Raiffeisen Arena in Pasching

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at