Sechs Tage nach dem Trainingstart für die neue Saison absolvierte der SK Sturm Graz im Rahmen seinens Vorbereitungsprogrammes auf die in fünf Wochen beginnende ADMIRAL Bundesliga-Spielzeit sein erstes Testspiel. Gegen den ADMIRAL 2.-Ligisten Kapfenberger SV kam der Vizemeister im Steirischen Duell am Samstagvorabend in Krieglach zu einem späten 2:0-Sieg (Halbzeit 0:0). Der 20-jährige Ghanaer Mohammed Fuseini brach in der 72. Minute den Bann und erzielte gegen die Falken für den Vizemeister das erste Tor in der Vorbereitung bzw. der neuen Saison.

Kam im Februar von Right to Dream Academy aus Ghana zu Sturm Graz: Mohammed Fuseini. Im Bild damals bei der Vertragsunterschrift, heute schrieb der 20-jährige Angreifer, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, mit dem ersten Tor für die neue Saison im Testspiel gegen Zweitligiste KSV 1919 an. "Just do it"...Nomen est omen...er tat es und traf zum 1:0 für die "Blackies".

SK Puntigamer Sturm Graz vs. KSV 1919 2:0 (0:0)

Krieglach, 18. Juni 2022, 17:00 Uhr, 800 Zuschauer



Tore: Fuseini (72.), Demaku (88.)

Da ist das 2:0! Manprit #Sarkaria auf #Prass und dieser mit einer tollen Hereingabe auf unseren Neuzugang Vesel #Demaku der mit dem Kopf zur Stelle ist! ⚫️⚪️ #sturmgraz #Friendlies2022 #STUKSV

Siebenhandl (46. Schützenauer) - Ingolitsch (68. Heuserer) - Wüthrich (68. Komposch) - Affengruber (68. Ostermann) - Trummer (68. Stückler) - Borkovic (68. Löcker) - Demaku - Hierländer (46. Prass) - Kronberger (68. Fuseini) - Sarkaria - Jantscher (46. Lang)Krenn - Frauendorf - Lalic - Heindl - Mandler - Grgic - Sylla - Zikic - Amoah - Sokcevic - Kone"Das Testspiel hat seinen Zweck absolut erfüllt. Es war ein guter Abschluss einer intensiven Trainingswoche. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und das ist uns schlussendlich auch gelungen."

Weiterer Testspiel-Fahrplan im Sommer-Vorbereitungsprogramm von Sturm Graz (Änderungen vorbehalten):

24.06. - NS Mura in Kalsdorf (18 Uhr)

25.06. - ASK Voitsberg in Voitsberg (17 Uhr)

27.06. - 02.07. - Trainingslager in Schladming

02.07. - Doppel-Testpiel vs. FC Liefering und FC Blau Weiss Linz in Schladming (15:00 und 17:30 Uhr)

09.07. - Zbrojovka Brünn in Weiz (16 Uhr)

09.07. - Internationales Testspiel (20 Uhr, Ort und Gegner offen)

