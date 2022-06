Am Dienstag war für den SC Austria Lustenau Trainingsstart in die neue Saison 2022/2023, die den Klub aus Vorarlberg nach 22 Jahren mal wieder in die ADMIRAL Bundesliga führt. Heute nun das erste Testspiel im "Ländle-Duell" gegen den letztjährigen ADMIRAL 2. Liga-Konkurrenten FC Dornbirn, wo die Elf von Markus Mader (Foto) auf der Birkenwiese mit 3:2 (1:0) gewann. Das erste Tor der neuen Saison erzielte für den Aufsteiger der 20-jährige Rechtsverteidiger Tobias Berger.

Testspiel Highlight gegen Eurofighter vom Rhein

Für die gastgebenden Messestädter sind in den nächsten Wochen weitere Formüberprüfungen gegen Memmingen, Will und Vaduz geplant, während sich Austria Lustenau ab Mittwoch in ein viertägiges Kurztrainingslager nach Lech begibt. Zu dessen Abschluss es dann in Lustenau am nächsten Samstag zum Testspiel gegen den FC Wil (14 Uhr) kommt, ehe weitere Testspiele gegen den FC St. Gallen (Samstag, 2. Juli, in Lustenau, Uhrzeit noch offen) und den deutschen Bundesligisten und UEFA Conference League-Starter 1. FC Köln (Freitag, 8. Juli, 18 Uhr, in Singen) kommt.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at