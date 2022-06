Es war auch heuer wieder ein riesengroßes Highlight. Zum 5. Mal fand das int. SK Rapid SNT-Turnier powered by Kärcher in Wien-Hütteldorf statt. Der Grundgedanke des Turniers: Die Einbringung von Sportlern mit den verschiedensten Behinderungen in einem Team und ein sportlicher Wettkampf, bei dem der Spaß nicht zu kurz kommt! Das dreitägige Fußballevent brachte auch diesmal wieder einige bekannte Namen nach Wien.

So waren für den Champions und Euro Cup unter anderem Ajax Amsterdam | Only Friends und Juventus Turin sowie Ukraine Guests, eine Auswahl von Geflüchteten aus der Ukraine, im Teilnehmerfeld vertreten. Groß war die Freude aber auch über die zahlreichen nationalen Special Needs Teams von Sturm Graz, Wiener Sport-Club, Austria Wien, Wr. Viktoria und Admira. Insgesamt waren über 150 Fußballer drei Tage lang im Einsatz.

Das SK Rapid Special Needs Team wurde 2014 in Kooperation mit dem Wiener Behindertensportverband ins Leben gerufen. Seither beweisen die Kicker stets, was Spaß am Sport und Zusammenhalt bedeuten, sind sie doch mit vollem Engagement bei der Sache - und konnten bereits so einige Erfolge einfahren. Wie gewohnt wurde das Turnier in zwei Bewerbe geteilt, um der Vielzahl an Spielerinnen und Spielern auch reichlich Einsatzzeit zu geben. Der Champions Cup erstreckte sich über alle drei Turniertage, der Euro Cup wurde ausschließlich am Sonntag ausgetragen. Unterstützt von Eltern, Verwandten und Freunden stellten die Spieler eindrucksvoll unter Beweis, auf welche Werte es letztendlich ankommt: Fairness, Leidenschaft, Emotionen und Zusammengehörigkeit zwischen Fußballerinnen und Fußballern aus ganz Europa! Das diesjährige Int. SK Rapid SNT-Turniers powered by Kärcher wurde erneut zu einem wahren Fußballfest!



Am Ende jubelte Ukraine Guests über den Titel im Champions Cup. Die Gruppe an gehörlosen Kickern besiegt im Finale Austria Wien mit 4:2. Die Mannschaft aus Favoriten belegte somit Rang zwei, gefolgt von Ajax Amsterdam | Only Friends und Rapid Wien. Den Euro Cup konnte Ajax Amsterdam | Only Friends im Finale gegen Sturm Graz für sich entscheiden. Für Rapid setzte es im Spiel um Platz drei eine knappe 1:2-Niederlage gegen Juventus.



Im Rahmen seiner Klubaussendung gratuliert der SK Rapid allen Teams herzlich und bedankt sich für drei spannende und emotionale Turniertage sowie für den Einsatz aller Beteiligten! Ein großer Dank gebührt den Sponsoren, Partnern sowie den zahlreichen Helfern und Unterstützern, die die fünfte Auflage dieses besonderen Turniers ermöglicht haben. Allen voran Namenspatron Kärcher, dem offiziellen Partner des Special Needs Turniers, der Allianz, sowie der Bank Austria und Wien Energie.

Fotocredit: SK Rapid/Chaluk