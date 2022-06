Jetzt ist es auch dokumentiert! Wie angekündigt unterschrieb Miroslav Klose am Sonntag seinen Vertrag als Neo-Chefcoach beim SCR Cashpoint Rheindorf Altach und ist damit beim ADMIRAL Bundesligisten aus Vorarlberg Nachfolger des in seine Heimat zurückgekehrten Schweizer Ludovic Magnin. Beide spielten zu aktiven Zeiten in der Saison 2004/2005 gemeinsam beim SV Werder Bremen in der Deutschen Bundesliga.

V.l.: Werner Grabherr (Sportlicher Leiter SCR Altach), Neo-Chefcoach Miroslav Klose und sein 50-jähriger Co-Trainer Slaven Skeledžić.

Am Sonntagnachmittag haben der neue SCR Altach-Cheftrainer Miroslav Klose und sein Assistent Slaven Skeledžić ihre Verträge in der CASHPOINT Arena unterzeichnet. Klose wurde am vergangenen Freitag als Cheftrainer in Altach präsentiert - siehe auch Ligaportal-Beitrag - und wird sich morgen Montag der Medien-Öffentlichkeit vorstellen.

Von DFB-Team ins Ländle nach Altach

„Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach! Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin“, so der 44-jährige Deutsche mit polnischer Abstammung vor seiner Ankunft.

Zuletzt war Miroslav Klose unter dem deutschen Nationaltrainer Hansi Flick Co-Trainer und davor Co-Trainer beim FC Bayern München sowie zuvor beim deutschen Rekordmeister Cheftrainer der U17-Mannschaft.

Fotocredit: SCR Altach