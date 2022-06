Einen Tag vor dem Auftakt der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2022/23 der ADMIRAL Bundesliga hat die Austria Klagenfurt eine Schlüssel-Position im Kader neu besetzt und gab am Sonntagabend in seiner Klubaussendung den vierten Sommer-Neuzugang bekannt: Andy Irving. Der 22-jährige Schotte wechselt nach Waidmannsdorf und wird die Kreativ-Abteilung der Violetten anführen. Der zentrale Mittelfeldspieler mit dem Gardemaß von 1,90 Metern unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Ein Bursche, der den Rhythmus bestimmen kann"

Sportdirektor Matthias Imhof (siehe Foto mit Andy Irving): „Wir sind total happy, dass wir diesen Transfer trotz namhafter Konkurrenz realisieren und Andy für unseren Verein gewinnen konnten. Wir sind von seinen Qualitäten vollauf überzeugt und sicher, dass er eine zentrale Rolle in der Mannschaft einnehmen wird. Das ist ein Bursche, der den Rhythmus bestimmen, den letzten Pass spielen und im Abschluss selbst gefährlich werden kann. Er ist noch jung und entwicklungsfähig, bringt aber auch schon Erfahrung auf hohem Niveau mit."

Im vergangenen Sommer schloss sich Irving (13. Mai 2000 in Edingburgh geboren) dem deutschen Drittligisten Türkgücü München an, der Mitte März Insolvenz anmeldete und den Spielbetrieb einstellen musste. Bis dahin hatte der 1,90 Meter-Mann 23 Partien (ein Tor, ein Assist) absolviert. Für seinen Heimatklub Heart of Midlothian FC bestritt Irving zuvor 23 Spiele in der Scottish Premiership, hinzu kommen 42 Einsätze in der Championship (2. Liga).

Anfang Mai nahm der schottische U21-Nationalspieler die Einladung der Austria an, sich im Teamtraining unter Peter Pacult fit zu halten, nachdem der Linksfuß zuvor einige Wochen beim deutschen Zweitligisten Karlsruher SC mitmischte. Von Klagenfurt ging es zunächst weiter zum SC Paderborn, ebenfalls aus der 2. Liga in Deutschland, ehe Irving die Entscheidung traf, das Angebot der Violetten anzunehmen.

Bereits als Gastspieler im Mai bei Kärntner Violetten mittrainiert

Andy Irving: „Schon als Gastspieler habe ich mich in der Mannschaft sofort wohlgefühlt, die Jungs waren sehr offen und haben mich in der Gruppe aufgenommen. Das war sicher auch ein Grund dafür, dass ich mich für die Austria entschieden habe. Ich habe die letzten Saisonspiele verfolgt und freue mich schon darauf, in der Bundesliga aufzulaufen. Es ist eine große Herausforderung und für mich der nächste Schritt in meiner Karriere."

Der Mittelfeld-Regisseur ist der vierte Zugang des Sommers. Zuvor hatten die Violetten bereits Christopher Wernitznig (32 Jahre), den Bundesliga-Rekordspieler des Kärntner Konkurrenten Wolfsberger AC, Moritz Berg (18) aus dem Nachwuchs des deutschen Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg und Nikola Djoric (22) vom serbischen Klub FK Rad Belgrad verpflichtet. Das Quartett wird am Montag (9.30 Uhr) in Waidmannsdorf ins Training einsteigen.

Siehe auch ADMIRAL Bundesliga-Sommertransfers

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt.