Zum Start in die UEFA U19 EURO kassierte das ÖFB-Team (Jg. 2003) von Chefcoach Martin Scherb eine 0:2 (0:1-)-Niederlage gegen Mit-Titel-Favorit England. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte ausgerechnet der Eisenstädter Carney Chukwuemeka den Führungstreffer (43.) für die "Young Lions", ehe Alfie Davine (65.) nach Wiederbeginn den 0:2-Endstand besorgte. Am Mittwoch (17:30 Uhr) trifft das ÖFB-U19-Team im zweiten Gruppenspiel auf Israel, das in seiner Auftaktpartie gegen Serbien 2:2 (1:1) spielte.

Bot eine überzeugende Vorstellung: der 18-jährige Bregenzer Samuel Mischitz (re.), Rechtsverteidiger vom SCR Altach.

Über lange Zeit der ersten Halbzeit war die Partie gegen England auf Augenhöhe. Die spielstarken Briten besaßen zwar mehr Ballbesitz und waren tonangeben, doch die "Rot-Weiß-Rot-Youngster", bei denen vier Rapidler von Beginn an mitwirkten (darunter auch Yusuf Demir, der ja bereits auch schon im ÖFB-A-Team sowie der U21-Nationalmannschaft zum Einsatz kam), hielten gut organisiert und engagiert dagegen. Keeper Scherf & Vorderleute ließen kaum Torchancen zu.

Ab der 20. Minute traute sich das U19-Team aus der Alpenrepublik auch offensiv mehr zu und wurde in der 25. Minute erstmals gefährlich. Benjamin Kanuric mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze, doch Matthew Cox im englischen Kasten lenkte die Kugel um die Stange. Fast im Gegenzug ging England in der besten ÖFB-Phase in Führung. Doch die Stange rettete für den geschlagenen Elias Scherf im ÖFB-Tor beim Abschluss von Aaron Ramsey (27.).