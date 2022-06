Der erste Sommer-Neuzugang für die ADMIRAL Bundesliga-Saison bei der WSG Tirol, die heute nach 22 Tagen Pause mit dem Auftakttraining in die neue Spielzeit startet, ist ein Gaucho! Wie die Wattener am Montag in ihrer Klubaussendung vermelden, verpflichtet der Tabellensiebte der vergangenen Saison mit dem Argentinier Lautaro Patricio Rinaldi einen neuen Stürmer. Der 28-jährige Offensivakteur, der die argentinische und italienische Nationalität besitzt, stand zuletzt bei Club Atlético Aldosivi unter Vertrag.

Der Südamerikaner, der in der Vergangenheit bereits bei Panathinaikos Athen und Brescia Calcio war, spielte zuletzt in der ersten argentinischen Liga (Liga Profesional) für Atlético Aldosivi.

Im Laufe seiner Karriere brachte es Rechtsfuß Lautaro Rinaldi, der bereits von FC-Tirol-Star Pipo Gorosito trainiert wurde, auf 41 Einsätze in Argentiniens höchster Spielklasse (9 Tore / 2 Assists), zehn Spiele in der zweiten argentinischen Liga (1 Tor), acht Einsätze in der griechischen Super League 1 und sechs Partien in Italiens Serie B.



WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Wir haben Lautaro in den letzten Wochen genau unter die Lupe genommen und sehr viele Informationen gesammelt. Ich hab‘ selbst auch mehrmals persönlich mit ihm Kontakt gehabt und von Beginn an gespürt, dass er mit seiner Einstellung gut zu uns passen würde. Lautaro ist hoch motiviert, hier in Tirol und in der ADMIRAL Bundesliga seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns, dass er sich für die WSG Tirol entschieden hat. ‚Lauti‘ wird heute bereits beim Trainingsstart mit von der Partie sein.“

¡Bienvenido a Wattens, Lautaro! 🇦🇷



Der argentinische Mittelstürmer Lautaro #Rinaldi verstärkt ab sofort unsere Angriffsreihen! ✍🏻 pic.twitter.com/1aHN2zjQv8 — WSG Tirol (@WSGTIROL) June 20, 2022

Fotocredit: WSG Tirol