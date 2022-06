Der SK Rapid Wien startet 2022/23 in die zweite Saison der ADMIRAL Bundesliga mit PUMA als offiziellen Ausrüster und Premiumpartner. In einem originellen Rahmen wurden nun die Heimtrikots für die kommende Spielzeit vorgestellt.

Zur Präsentation lud der SK Rapid diesmal in eine historische Straßenbahn aus dem Jahr 1927/28, die vom Urban-Loritz-Platz – an dem über viele Jahre hinweg das Klubsekretariat des SK Rapid beheimatet war – zum Allianz Stadion (Deutschordenstraße) fuhr. Während der grün-weißen Tour u.a. mit den beiden Geschäftsführern, Christoph Peschek und Zoran Barisic erläuterte Rapideum-Leiter Julian Schneps den geschichtlichen Aspekt und die Zusammenhänge zwischen den Trikots und der 49er Straßenbahn-Linie.

Die geladenen Gäste staunten im Anschluss nicht schlecht, als Maximilian Hofmann, Bernhard Zimmermann, Emanuel Aiwu und Kevin Wimmer vor der Heimstätte der Hütteldorfer im neuen Outfit in „Beatles-Manier“ über den Zebrastreifen stolzierten.

Historischer Bezug: Von der Straßenbahn zu Grün-Weiß

In der Saison 2022/23 laufen die Hütteldorfer somit in klassisch grün-weiß-längsgestreiften Trikots kombiniert mit weißen Hosen und Stutzen auf, was für viele Rapid-Fans zur traditionellen Spielbekleidung der Hütteldorfer zählt. Seit dem Farbwechsel von Blau-Rot auf Grün-Weiß am Rudolfsheimer Sportplatz im Jahr 1906 setzte sich diese Farbanordnung auf der „Wäsch“ immer wieder durch.

Wie es zum Farbwechsel kam, ist nicht gänzlich nachgewiesen, hält aber spannende Theorien bereit. So könnte es sein, dass die Farben einst von der Straßenbahn übernommen wurden. Aufgrund der hohen Analphabetismusrate in Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie hatten die Straßenbahnen damals noch keine Nummern, sondern Farben. Im Westen Wiens dominierte dabei auffällig oft die Farbe Grün. Auch die Straßenbahn, die am Rudolfsheimer Sportplatz vorbeifuhr, hatte eine Grün-Weiß-Grüne Farbanordnung. Es handelt sich dabei um die heutige Linie 49, die alle bisherigen Spielstätten und wichtige Orte des SK Rapid – vom Schmelzer Exerzierplatz bis nach Hütteldorf zur Pfarrwiese – streift. Seit mittlerweile 110 Jahren ist Rapid auch inzwischen in Hütteldorf zuhause, wo von Beginn an auch der 49er beheimatet ist.

Geschäftsführer Wirtschaft/CEO des SK Rapid, Christoph Peschek, meint dazu: „Der SK Rapid steht für Werte aus Tradition und auf Basis dieser gestalten wir die Zukunft. Die Trikots sind ein wichtiges und emotionales Erkennungsmerkmal. Die ersten grün-weißen Trikots aus den Jahren 1906/07 waren noch quergestreift, in der Premierensaison der Meisterschaft 1911/12 sind dann jedoch sowohl quer- als auch erstmals längsgestreifte Designs bekannt.

Insgesamt wurden in 29 Saisons mit längsgestreiften Trikots gespielt, dadurch kann man die hohe Popularität erkennen und es freut mich, dass wir dieses mit Puma und der Einbindung zahlreicher Persönlichkeiten wieder für die Neuzeit interpretiert haben. Mit den neuen Trikots und unserer Kaderneuaufstellung wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen!“

Norbert Mair, Country Manager Austria von PUMA: „Nach dem Start unserer Partnerschaft mit dem SK Rapid im letzten Jahr, freuen wir uns auf eine neue gemeinsame und erfolgreiche Saison. Wir sind stolz den SK Rapid mit unseren innovativen und im traditionellen Design von Rapid gehaltenen Produkten auszustatten. Mit großer Vorfreude blicken wir auf viele spannende Fußballfeste, welche wir leidenschaftlich mit den Fans feiern werden.“

Das Trikot ist ab sofort in den SK Rapid Fanshops sowie onlineerhältlich. Infos zum Auswärts-Dress folgen zeitnah.

Fotocredit: SK Rapid/Chaluk