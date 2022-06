Startschuss! 22 Tage nach der letzten Pflichtpartie am 29. Mai im ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Playoff-Rückspiel bei Rapid Wien startete die WSG Tirol am heutigen Montag in die Vorbereitung für die neue Saison. Bei der die Elf von Langzeit-Chefcoach Thomas Silberberger mal wieder vor einem personellen Umbruch steht. Für die Vorbereitung in ihre vierte Saison in der österreichischen Fußball-Belletage haben die Wattener ein Kurztrainingslager und vier Testspiele geplant.

Die bisherigen drei Spielzeiten im Oberhaus waren für die Wattener stets aufregend. Nach dem Aufstieg im Sommer 2019 beendeten die Tiroler ihrer Bundesliga-Premierensaison zwar als Tabellenletzter, blieben dennoch "oben", weil der SV Mattersburg zum Zwangabstieg verurteilt wurde. In der Saison 2020/2021 schafften die Silberberger-Schützlinge dann sensationell den Sprung in die Meistergruppe und wurden am Ende Sechster. Und in der abgelaufenen Spielzeit wäre Wattens nach eindrucksvollen Leistungen in der Qualigruppe und am Ende Rang 1 im unteren Playoff beinahe Historisches gelungen mit dem "Ticket" für die UEFA Conference League-Quali.

Nach einem verdienten 2:1-Heimsieg im Halbfinale des ADMIRAL Bundesliga-Europa League-Playoff, zogen die Tiroler dann in den Finalduellen gegen Rapid Wien per Gesamtscore von 1:4 jedoch "den Kürzeren". Immerhin schnappte sich Top-Torjäger Giacomo Vrioni mit 19 Treffern (gemeinsam mit Karim Adeymi) noch die Liga-Torjägerkrone...der albanische Teamstürmer kehrt jedoch nach einem Jahr Leihe wieder zu Juventus Turin U23 zurück.

Was wird die vierte Bundesliga-Saison der WSG bescheren? Am heutigen Montag versammelte Cheftrainer Thomas Silberberger nach der dreiwöchigen Erholungspause erstmal den bislang fixierten Kader, darunter 17 Feldspieler und drei Torhüter. Julius Ertlthaler fehlte krankheitsbedingt, Rückkehrer Kilian Bauernfeind war beim Militär und Youngster Justin Forst bei der U19-EM für Österreich im Einsatz. Alle anderen schwitzten beim Auftakt fleißig mit, auch Neuzugang Lautaro Rinaldi - siehe auch VIDEO.

🗣 Die ersten Worte von Lauti an Euch! 💚 pic.twitter.com/0FROmkNclg — WSG Tirol (@WSGTIROL) June 20, 2022

KICK-OFF am Samstag, 9. Juli

In den vier Vorbereitungswochen plant die WSG ein Kurztrainingslager in Leogang und vier Testspiele. Der offizielle Kickoff ist für den 9. Juli im Gernot-Langes-Stadion geplant – mit der Präsentation der neuen Mannschaft, der Vorstellung des brandneuen Trikots und einem Testspiel.

Silberberger: "Wir werden noch unsere Transfers tätigen"

Cheftrainer Thomas Silberberger zum Trainingsauftakt: „Es ist erfreulich, fast alle Spieler da zu haben. Nur Erti ist krankheitsbedingt ausgefallen und Justin bei der U19-EM. Wir haben heute einen athletischen Block absolviert, um festzustellen, wie der Zustand der Mannschaft nach dem Urlaub ist. Wir müssen die Daten erst auswerten, aber ich gehe fest davon aus, dass die Verfassung der Spieler zufriedenstellend ist.

Die Jungs wissen schon, was sie im Urlaub zu tun hatten. Die Gruppe ist mit 20 Spielern überschaubar, aber das beunruhigt mich nicht – in den letzten Jahren war es bei uns immer so. Wir werden noch unsere Transfers tätigen und pünktlich zum Meisterschaftsstart da sein, so wie jedes Jahr. Wichtiger für mich ist, dass die Qualität da ist – und die war heute schon da.“

Fahrplan in die neue Saison:

Trainingsstart: 20. Juni 2022

Trainingslager: 27. Juni - 1. Juli (in Leogang)

Testspiele:

- 25. Juni, 17 Uhr: SC Kirchberg (in Kirchberg)

- 03. Juli, 15 Uhr: 1. FC Nürnberg (in Tirol - Ort wird noch fixiert)

- 09. Juli, 17 Uhr: Mannschaftspräsentation im GLS und Testspiel (Gegner noch nicht bekannt)

- 12. Juli, 17 Uhr: SV Wörgl (in Wörgl)

Fotocredit: WSG Tirol