Covid war 2020 der große Spielverderber, ehe 2021 die Sommer-Trainingscamps für nationale und internationale Profi-Klubs in Oberösterreich ein Comeback feierten. "Im Sommer 2022 starten die Fußballcamps nun wieder voll durch", freut sich OÖ-Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner auf 24 Teams. Darunter u.a. auch UEFA Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt, FC Torino und Fortuna Düsseldorf. Der rheinische Traditionsklub traf - angeführt von Vorstand Sport Klaus Allofs - heute am Flughafen Linz ein und wurde von einer Delegation mit Landesrat, Hoteliers und OÖ Tourismus-Vertretern begrüßt.

V.l.: Andreas Holzer (Austrian Sports Resorts BSFZ Obertraun, Salzkammergut), Mag. Andreas Winkelhofer (GF OÖ Tourismus), Markus Achleitner (Wirtschafts- und Sport-Landesrat OÖ), Horst Dilly (Das Nationalpark Resort, Windischgarsten) und Heinz Rosenauer (Agentur Onside Austria).

Auf der Pressekonferenz betonte Markus Achleitner vorab: "Was wir vor Jahren gesät haben, diese Ernte geht jetzt auf." Der OÖ-Sportlandesrat freut sich über zahlreiche Spitzenmannschaften die in diesem Sommer in Oberösterreich zwecks Vorbereitung auf die neue Saison zu Gast sind: "Die Fans können sich auf Stars und besondere Testspiele freuen."

15.000 Nächtigungen und 3 Mio. Umsatz

Achleitner wies auch daraufhin, dass die Trainingscamps nicht nur für den Sport, sondern auch den Tourismus von großer Bedeutung sind: "Wir sind überzeugt, mit den Teams, ihren großartigen Fans wiederum rund 15.000 Nächtigungen und drei Millionen Euro Umsätze im heurigen Sommer durch die Trainingscamps zu erzielen und damit an die Zeit vor Corona heranzukommen."

Besonders groß ist die Freude natürlich über Eintracht Frankfurt um das oberösterreichische Trainer-Trio Oliver Glasner (Chefcoach), Michael Angerschmid und Ronny Brunnmayr (beide Co-Trainer). Achleitner: „Dass wir den amtierenden Europa League Sieger für ein Trainingslager in Oberösterreich begeistern können und dass dieser Verein noch dazu mit Oliver Glasner von einem oberösterreichischen Trainer betreut wird, ist für den Tourismus in der Region Pyhrn-Priel und in ganz Oberösterreich ein aufgelegter Elfmeter."

Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, streicht die Kooperation mit Eintracht Frankfurt und deren Vorteile heraus: „Frankfurt hat nicht zuletzt aufgrund des Triumphes in der Europa League enorm hohe Sympathiewerte in ganz Deutschland. Die Zahl der Vereinsmitglieder übersteigt mittlerweile die 100.000. Allein im Ballungsraum Frankfurt leben 2,3 Millionen Menschen, die durch eine mehrmals tägliche und direkte Flugverbindung zum Flughafen Linz und durch schnelle Bahn- und PKW-Anbindungen mit Oberösterreich verbunden sind. Hier liegt großes touristisches Potenzial, das wir ausschöpfen möchten, sowohl im ferientouristischen Bereich als auch bei Geschäftsreisen, Tagungen und Kongressen. Dafür können wir das Sponsoren- und Partnernetzwerk von Eintracht Frankfurt gut nutzen.“

"Urlaub machen, wo sich Fußball-Stars auf die Saison vorbereiten"

Die Marketing-Kooperation mit Eintracht Frankfurt schafft eine starke Oberösterreich-Präsenz vor Ort im Stadion und in der Region. Über die Kommunikationskanäle des Clubs, von der Stadion-Promotion bis zur Fan-Kommunikation, von der starken Social Media Präsenz mit weit mehr als einer Million Followern bis zu PR-Maßnahmen hat Oberösterreich Tourismus die Möglichkeit Urlaubsinhalte auszuspielen.

Wirtschafts-und Sport-Landesrat Markus Achleitner: „Die Botschaft lautet: Urlaub machen, wo sich die Stars auf die Saison vorbereiten.“

Die Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt soll längerfristig die touristische Marktbearbeitung im Raum Hessen / Frankfurt unterstützen und neue Gästeschichten und Zielgruppen ansprechen. „Fußballfans wissen, ein Spiel geht immer über 90 Minuten oder sogar mehr. Wir wollen Ausdauer beweisen und streben mit Eintracht Frankfurt eine nachhaltige Kooperation an, die den Verein für die nächsten Jahre nach Oberösterreich bringt“, verrät Winkelhofer. Übersicht: An diesen oberösterreichischen Standorten finden die Sommer-Trainingscamps statt (PDF)

Europa League-Sieger Frankfurt bei Dilly in Windischgarsten

Ein Fixpunkt für viele Top-Vereine seit über 15 Jahren das Hotel ‚Dilly – Das Nationalpark Resort‘. Unermüdlicher Motor, Initiator und Jahr für Jahr am Ball ist Horst Dilly, der mit seiner Familie in Windischgarsten großartige Voraussetzungen geschaffen hat.

Hotel-Chef und Fußball-Fan Horst Dilly: „2005 haben wir mit dem ersten Trainingslager, dem LASK, im ‚Dilly - Das Nationalpark Resort‘ gestartet und sind nun besonders stolz, bereits zum 6. Mal Eintracht Frankfurt bei uns im Haus verwöhnen zu dürfen. Der freundschaftliche Kontakt zu Oliver Glasner, Adi Hütter und vielen mehr, die immer wieder mit ihren Teams in unser Resort kommen, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Fünf Fußballplätze insgesamt, davon zwei Plätze direkt am Haus, und unsere Hotel-Erweiterung werden unsere Position 2023 weiter festigen. Denn wir können dann unseren Teams 2023 noch mehr Qualität bieten.“

Neben Eintracht Frankfurt werden auch mit weiteren in Oberösterreich trainierenden Clubs aus Deutschland und Tschechien Vereinbarungen abgeschlossen. Aus der 2. Deutschen Bundesliga etwa mit dem Traditionsklub Fortuna Düsseldorf, der eine wichtige Präsenz im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sicherstellt.

Fortuna Düsseldorf landete am Montag mit Sportvorstand Klaus Allofs sowie der Mannschaft mit den beiden Österreichern Christoph Klarer und Benjamin Böckle (Neuzugang vom FC Liefering) zu einem einwöchigen Trainingslager in Bad Leonfelden (Falkensteiner).

Der frühere, erfolgreiche Manager vom SV Werder Bremen (Double-Gewinner 2004) und VfL Wolfsburg stellte sich mit einem Geschenk bei Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner ein. Der ehemalige Weltklasse-Fußballer überreichte das neue Auswärts-Trikot der Fortuna mit der Aufschrift Oberösterreich (siehe Foto).

Kooperationen gibt es auch mit dem Münchner Kultklub TSV 1860 München, dem tschechischen Spitzenklub SK Slavia Prag aus dem für Oberösterreich zweitwichtigsten Auslandsmarkt Tschechien, Slovan Bratislava aus der Slowakei, dem griechischen Meister Olympiakos Piräus und dem italienischen Serie A-Club Torino FC.

