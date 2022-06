Austria Wien absolvierte am Montag zum Start der Vorbereitung die obligatorischen Leistungstests in der Generali-Arena. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Haris Tabakovic, James Holland und Torhüter Christian Früchtl. Matan Baltaxa absolviert aufgrund einer Knöchelverletzung noch eine Reha. Dienstag bittet Cheftrainer Manfred Schmid zum ersten Mannschaftstraining. Am Ende einer intensiven Trainingswoche mit acht Einheiten wartet auf den Vorjahres-Dritten am kommenden Samstag, 25. Juni, gegen ADMIRAL 2. Ligist SKN St Pölten das erste Testspiel (16 Uhr in Böheimkirchen).

Matthias Braunöder (li.), zum Newcomer der Saison 2021/2022 gewählt, geht schon wieder voran...neben Trainer Manfrid Schmid, dahinter FAK-Rückkehrer James Holland.

Die Veilchen gingen bei den Laktattests am Laufband an ihre körperlichen Grenzen. Die Daten werden im Anschluss mit der Expertise von Leistungssport Austria ausgewertet und interpretiert.



Nicht beim Trainingsstart dabei waren einige Nationalspieler. Florian Wustinger und Leonardo Ivkic sind aktuell mit dem ÖFB-Team bei der U19-EM, Marvin Martins steigt aufgrund seiner Einsätze für das A-Team von Luxemburg erst am 27. Juni in die Vorbereitung ein. Marco Djuricin fehlte krankheitsbedingt. Ebenfalls nicht mit dabei waren Eric Martel und Noah Ohio, deren Leihen ausgelaufen sind, sowie die Abgänge Patrick Pentz, Vesel Demaku (Sturm Graz), Alex Grünwald und Markus Suttner (beide Karriereende).

"Wollen körperlich noch einmal einen Schritt nach vorne machen"

Trainer Manfred Schmid: „Wir alle haben in den letzten Wochen Energie getankt und freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Unsere Ziele für die Vorbereitung sind, dass wir die Neuzugänge schnell in unsere Mannschaft integrieren und dann gemeinsam weiter an unserem Spiel arbeiten. Außerdem wollen wir die intensiven Trainingswochen nutzen, um körperlich noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen, denn wir wollen an das super Frühjahr anschließen und dafür sorgen, dass uns die Fans weiterhin gerne live sehen. Es wartet eine intensive Herbst-Saison mit vielen englischen Wochen auf uns, dafür wollen wir gerüstet sein. Die Europacup-Nächte in der Generali-Arena und die Reisen durch Europa sind eine Belohnung für unsere großartige letzte Saison.“

𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝘽𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮, 𝙃𝙖𝙧𝙞𝙨 🥳💜



Zum Start in die Vorbereitung feiert der Neo-Austrianer seinen 28. Geburtstag. 😎#faklive #FAK pic.twitter.com/N7ldoMi3Np — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 20, 2022

Der Vorbereitungsplan - kein Sommer-Trainingslager

Geplant sind voraussichtlich vier Testspiele, das erste am 25. Juni um 16 Uhr in Böheimkirchen gegen den SKN St. Pölten. Sommer-Trainingslager wird es in diesem Jahr aufgrund von Kosteneinsparungen keines geben, rund um die Generali-Arena finden die Veilchen ohnehin beste Trainings-Bedingungen vor.



Die Testspiel-Termine im Überblick:

Samstag, 25. Juni um 16:00 Uhr in Böheimkirchen gegen SKN St Pölten

Dienstag, 28. Juni um 18:00 Uhr in Traiskirchen gegen FCM Traiskirchen

Samstag, 2. Juli um 16:00 Uhr auf der Hohen Warte gegen die Vienna

voraussichtlich ein internationales Testspiel am Freitag, 8. Juli: Gegner offen

