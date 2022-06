Heute wurde beim SCR Altach der neue Chefcoach Miroslav Klose vorgestellt und startete zum ersten Traininig beim ADMIRAL Bundesligisten aus dem Ländle. Ebenfalls heute flog Fortuna Düsseldorf in Linz zum einwöchigen Trainingscamp in Oberösterreich mit Sport-Vorstand Klaus Allofs ein, der die beiden Österreicher Christoph Klarer & Benjamin Böckle (neu vom FC Liefering) im "Schlepptau" hatte. Der ehemalige Erfolgs-Manager vom SV Werder Bremen kennt Miroslav Klose nur allzugut und gab im Ligaportal-Exklusiv-Interview preis, dass Klose auch ein Trainer-Thema bei der Fortuna war und warum es nichts wurde.

Ankunft von Fortuna Düsseldorf (1x Deutscher Meister, 1932/33 und 2x DFB-Pokalsieger, 1978/79 und 1979/80) mit den österreichischen Abwehr-Youngstern Christoph Klarer und Benjamin Böckle.

Tapetenwechsel für Fortuna: "Sind in Bad Leonfelden hängen geblieben"

Ligaportal: Klaus, willkommen in Linz und Oberösterreich. Da wir uns ja noch aus Deutschland kennen und beim du waren, lass uns dabei bleiben. Das ist ja nicht neu mit einem Trainingscamp in OÖ. Warum dieser Standort als Sommer-Saisonvorbereitung?

Klaus Allofs: Nach vielen, vielen Jahren in Maria Alm haben wir gesagt, dass wir was verändern wollen. Im letzten Jahr sind wir dann auf die Suche gegangen nach einem interessanten Standort. Und da sind wir in Bad Leonfelden hängen geblieben. Ich hatte in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit den Falkensteiner Häusern. Das hatte zuvor auch in Österreich immer gepasst. Mit Mannschaften wie Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Wir sind im letzten Jahr hier sehr zufrieden gewesen. Das wiederholen wir. Man muss dazu sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Oberösterreich eine wichtige Rolle spielt."

Ligaportal: Du warst Ende der 70iger Jahre als Aktiver mit Deinem Bruder Thomas das Traum-Sturmduo bei Fortuna Düsseldorf. Der Klub hat damals große Zeiten erlebt, gewann 78/79 und 79/80 hintereinander jeweils den DFB-Pokal. War auch in jüngerer Vergangenheit mal wieder in der Bundesliga, zuletzt allerdings Mittelmaß in der 2. Liga. Wie findet man zu den großen Zeiten wieder zurück und wie lauten die Ziele für die neue Saison?

"Umfeld ist eigentlich erstligareif"

Klaus Allofs: Ja, wir sind nur Zweitligist. Unser Ziel muss es sein, mittelfristig wieder zurück in die 1. Liga zu kehren. Wir sind die Landeshauptstadt von Nordrhein Westfalen, haben ein Stadion mit einer Kapazität von etwas über 50.000. Das Umfeld ist eigentlich erstligareif. Wir wissen aber wie schwer die wirtschaftliche Situation ist, gerade nach 2 Jahren Corona. Wir wollen alles dafür tun, um wieder zurück in die Bundesliga zu kehren.

Ich glaube, dass wir im letzten Jahr nach dem Trainerwechsel mit Daniel Thioune (Anm.: Amtsantritt 8. Februar 2022, zuvor Hamburger SV und VfL Osnabrück) einen sehr interessanten Trainer haben verpflichten können. Mit dem wir auch direkt Erfolg hatten. Wir haben zum größten Teil unsere Mannschaft zusammengehalten und versuchen den ein oder anderen Spieler noch zu verpflichten. Ein gutes Trainingslager ist dabei wichtig. Das ist oft auch so ein Start, wo was zusammenwächst. Eine Mannschaft ist nicht nur immer rein fußballerische Qualität oder Klasse, sondern oft ist es auch dieser Geist, dieser Zusammenhalt. Oft fängt das bei solchen Trainingslagern an. Und ich hoffe, dass wir diesen Grundstein legen können."

Ligaportal: Und dabei habt ihr mit Innenverteidiger Christoph Klarer (der 22-jährige Böheimkirchener ist ÖFB-U21-Teamspieler), der im übrigen einen Spielerberater aus Linz hat, einen "Österreich-Botschafter" in euren Reihen. Mit dem 20-jährigen Dornbirner Benjamin Böckle kam nun vom FC Liefering noch ein weiterer Abwehrspieler dazu. Was haltet ihr von den beiden?

"Christoph Klarer ist eine echte Bereicherung für uns"

Klaus Allofs: Sehr viel. Von Christoph Klarer halten wir eine ganze Menge. Wir waren froh, dass wir ihn verpflichten konnten (Anm.: im Oktober 2020). Leider hatte er im Laufe der Saison immer so kleine Verletzungen. Mal war die Hand kaputt, mal war es was anderes. Jetzt hat er wieder eine Nasen-Maske, die er im Training tragen muss. Aber seine Entwicklung ist positiv. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Er ist eine echte Bereicherung für uns. Ja und jetzt haben wir noch einen weiteren Österreicher hinzu geholt mit Benjamin Böckle. Bei ihm ist es so, dass die fußballerischen Qualitäten da sind.

Ligaportal: Red Bull-Schule...

Klaus Allofs: Ja, Red Bull-Schule. Bei den Jungs muss man keine Sorgen haben, dass sie sich nicht eingewöhnen und nicht zurecht finden. Wir freuen uns, dass wir die beiden in unserem Team haben.

Ligaportal: Du selbst hast nicht nur als Spieler sondern hernach auch als Manager sehr erfolgreiche Jahre beim SV Werder Bremen, der wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist, mitgeprägt. Hast dabei u.a. drei Spieler mit Valérien Ismaël, ehemaliger LASK-Trainer, und Ludovic Magnin, zuletzt Chefcoach beim SCR Altach, und nun dessen Nachfolger beim SCR Altach, Miroslav Klose, gehabt. Für Miro Klose ist es die erste Cheftrainer-Station. Du hast ihn als Spieler erlebt... bodenständig, bescheiden und ehrgeizig... der sich ohne Akademie als Stürmer alles - gepaart mit außergewöhnlichem Talent - erarbeitet, zum Weltklasse-Stürmer und gar bis zum WM-Rekord-Toräger geschafft hat. Was traust Du ihm als Trainer zu?

"Viele haben bei Werder auch Rüstzeug für spätere Trainerkarriere mitbekommen"

Klaus Allofs: Eine ganze Menge. Ich glaube, wenn man alle die genannten Namen betrachtet...wie Valérien Ismaël, der im Trainer-Geschäft tätig ist und ganz viele andere. Ich glaube, dass wir bei Werder Bremen auf der einen Seite eine erfolgreiche Mannschaft waren (Anm.: Double-Sieger 2004) und auf der anderen fußballerisch viel vermitteln konnten. Darüberhinaus ist auch noch ein bisschen was anderes vermittelt worden. Der Geist...Otto Rehhagel ("Werder-Trainer-Legende") und so weiter...ein paar Themen stehen auch für Werder. Ich glaube, dass viele da auch ein Rüstzeug für die spätere Trainerkarriere mitbekommen haben.

Wenn ich über Miro Klose rede, der dann noch nach Bayern München und Italien zu Lazio Rom ging, ...besser kann man nicht vorbereitet sein. Aber es ist natürlich wieder ein neuer Schritt. Das kann ich jetzt ruhig sagen...als wir im letzten Jahr über die Besetzung unseres Trainerpostens nachgedacht haben, war Miro schon ein Thema. Damals ist er aber leider erkrankt. Deswegen ist es damals nichts geworden. Ich bin sehr gespannt, doch sehr zuversichtlich, dass er ein erfolgreicher Trainer werden wird. Grüß ihn von mir, wenn er mit Altach in Oberösterreich spielt.

Ligaportal: Danke für das offene Gespräch und eine erfolgreiche Woche im Trainingscamp in Oberösterreich.

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at