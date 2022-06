Reinhold Ranftl wechselt leihweise (plus Kauf-Option) für ein Jahr vom FC Schalke 04, wo der Steirer noch Vertrag bis 2024 hat, zu Austria Wien. Der 30-jährige, gebürtige Feldbacher ist vor allem im rechten Mittelfeld beheimatet. In der Vergangenheit kam der sechsfache ÖFB-Teamspieler aber auch schon als rechter Verteidiger und in der Innenverteidigung zum Einsatz. Nach James Holland heuert damit der nächste Neuzugang bei den Violetten an, der jahrelang beim LASK war.

Reinhold Ranftl ging im Sommer 2021 als Leistungsträger vom LASK aus der ADMIRAL Bundesliga zum Kultklub FC Schalke 04 in die Deutsche 2. Liga. In Gelsenkirchen verhalf der 1,80 Meter große Steirer den Königsblauen aus dem Ruhrgebiet mit 15 Einsätzen zum sofortigen Wiederaufstieg in die deutsche Bundesliga. Zuletzt im Frühjahr kam der Rechtsfuß jedoch nicht mehr zu so vielen Einsätzen wie erhofft.

Reinhold Ranftl: „Ich freue mich über den Wechsel, das ist ein super Schritt für mich. Die Gespräche mit dem Trainer und der sportlichen Führung haben mich überzeugt, dass die Austria einen klaren Plan hat, der gut zu meiner Spielweise passt. Ich möchte in dieser Saison so viele Spiele wie möglich absolvieren, mit Spaß und Leidenschaft Fußball spielen und zu meinen alten Stärken zurückfinden.“

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder: "Gemeinsam mit ihm sind wir übereingekommen, dass er in den kommenden Monaten unbedingt Spielpraxis sammeln soll. Daher halten beide Seiten eine Leihe für die bestmögliche Option."

"Bringt viele Eigenschaften mit, die wir uns von einem Austria-Spieler erwarten"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Reinhold Ranftl ist ein Führungsspieler, der eine unglaubliche Mentalität auf den Platz bringt und für unsere Jungen eine Vorbildrolle einnehmen kann. Er kann auf der rechten Seite mehrere Positionen bekleiden, ist enorm laufstark und sicher eine absolute Verstärkung für unsere Aufgaben im Herbst. Er hat eine hochprofessionelle Herangehensweise und ist auch abseits des Platzes charakterlich ein guter Typ. Er bringt einfach viele Eigenschaften mit, die wir uns von einem Austria-Spieler erwarten. Es freut mich, dass er sich für uns entschieden hat, weil er auch Angebote von einigen anderen Vereinen hatte.“

Ranftl wurde zunächst auch mit Rapid Wien in Verbindung gebracht. Noch am Dienstag gab sich Austria-Chefcoach Manfred Schmid im Understatement im Interview bei SKY zu einem möglichen Transfer: "Ja, ich habe das auch gehört, kann dazu aber noch nichts sagen. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann wird man das hören, wenn es soweit ist."

Um natürlich um das Können von Ranftl zu wissen. Schmid gestern bei SKY: "Man weiß, was er für Qualitäten hat: Sein Tempo, seine Flankenläufe, die Agressivität, das Spiel nach vorne. Mit seiner Mentalität ist das absolut ein Spieler, der zu uns passen würde."

240 Pflichtpartien für LASK

Jugendvereine Reinhold Ranftl: SVU Kapfenstein ab Juli 1999, UFC Fehring. Später: Sturm Graz II, Sturm Graz, TSV Hartberg, Wr. Neustadt.

Von Sommer 2015 bis 2021 beim LASK, für den er 240 Pflichtpartien absolvierte (19 Tore, 43 Assists). Bundesligaspiele: 160 (je 16 Tore und Assists).

