Für die Kicker von Austria Klagenfurt ist der Sommerurlaub vorbei. Beim Tabellensechsten der abgelaufenen Saison, der bisher 13 Abgänge verzeichnet, wurde der Countdown vor dem Start der Saison 2022/23 - und damit zweiten ADMIRAL Bundesliga-Saison in Folge - eingeläutet. Vor allem für die Neuen im Team von Chefcoach Peter Pacult wurde es schon vor der ersten Einheit im Rahmen der Vorbereitung ernst – denn sie mussten durch den „Tunnel“ - siehe VIDEO. Der 62-jährige Wiener hatte Spaß daran, schlug nach dem Auftakt aber auch deutliche Töne an.

"Gegner hatten uns nicht so am Zettel"

Peter Pacult: „Jedem muss klar sein, dass uns der Blick zurück nicht weiterhilft: Aufstieg, Meistergruppe – alles schön und gut. Aber jetzt geht es für uns wieder von vorne los und wir müssen uns neu beweisen. Wir waren als Neuling die Überraschung schlechthin, die Gegner hatten uns nicht so am Zettel. Die Ausgangslage hat sich auf jeden Fall verändert."

Ebennfalls verändert hat sich das Aufgebot der Violetten. 13 Spieler haben den Verein verlassen, darunter mit Patrick Greil (Rapid Wien) und Alex Timossi Andersson (FC Bayern München) zwei Stammkräfte. Auf der Liste der Zugänge stehen Nikola Djoric (Rad Belgrad), Christopher Wernitznig (Wolfsberger AC), Moritz Berg (1. FC Magdeburg) und Andy Irving (Türkgücü München). Zudem ist Fabio Markelic (Wacker Innsbruck) nach seiner Leihe zurück.

Bis einschließlich Mittwoch muss Pacult den einen oder anderen Spieler aufgrund sportärztlicher Untersuchungen freistellen, ab Donnerstag steht ihm dann die gesamte Gruppe zur Verfügung. „Die Vorbereitung ist in zwei Hälften geteilt: Zwei Wochen geht es darum, dass wir die Grundlagen legen, um körperlich bereit zu sein. Darauf wird es wieder ankommen, in jedem Spiel müssen wir die Bereitschaft haben, an die Grenze oder darüber hinauszugehen“, so Pacult.

Dafür soll vor allem Bernhard Sussitz sorgen. Der neue „Schleifer“ im Trainerstab hat eine große Karriere im Kampfsport hinter sich, zwischen 1996 und 2008 gewann der gebürtige Klagenfurter 17 WM- und EM-Medaillen im Kickboxen, allein zehnmal die Goldene. Anschließend arbeitete er erfolgreich als Fitness-Coach, unter anderem bei Eishockey-Rekordmeister KAC.

"Es wird sich einiges verschieben - habe Plan im Kopf"

„Im zweiten Teil der Vorbereitung werden wir dann verstärkt im taktischen und spieltechnischen Bereich arbeiten“, blickt Pacult voraus, der vorhat, an Stellschrauben zu drehen: „Wir wissen, was uns erfolgreich gemacht hat, aber es wird sich einiges verschieben. Ich habe einen Plan im Kopf, aber wir warten einmal die Vorbereitung ab. Jeder Spieler im Kader bekommt in dieser Phase die Möglichkeit, sich zu zeigen und zu empfehlen.“

Bevor Mitte Juli in der ersten Runde des ÖFB-Cups das erste Pflichtspiel am Programm steht, treten die Violetten zu drei Testläufen an: Schon am kommenden Samstag (Ankick: 15 Uhr) geht’s in Feldkirchen gegen den kroatischen Vorjahresdritten und Europapokal-Teilnehmer NK Osijek.

Am Samstag, den 9. Juli (19 Uhr), ist eine Kärntner Auswahl im Wörthersee-Stadion zu Gast, am Montag, 18. Juli (19 Uhr) steigt erneut in der EM-Arena die Generalprobe gegen den FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl.

