Aus der AKA Tirol über den FC Wacker Innsbruck, Rapid Wien, FAC, SV Mattersburg und zuletzt zwei Jahre beim SK Sturm Graz führt der Weg von Andreas Kuen nun erstmals ins Ausland. Der 27-jährige Tiroler (geb. 24. März 1995 in Zams), dessen Vertrag beim amtierenden Vizemeister der ADMIRAL Bundesliga Ende Juni ausläuft und nicht mehr verlängert wurde, unterschrieb beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen einen Vertrag bis 2024. Dem Ex-Klub von Trainer Damir Canadi, der den Traditionsverein aus dem Athener Vorort Peristeri zwischen 2017 und 2021 gleich zwei Mal coachte.

Bereits fünfter Österreicher bei Atromitos

Bei Sturm Graz kam der offensive Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Partien zum Einsatz. Insgesamt brachte es der Linksfuß in den zwei Jahren bei den "Blackies" auf 73 Pflichtpartien (5 Tore, 11 Assists).

Andreas Kuen ist nach Emanuel Sakic, Armin Mujakic, Patrick Salomon und Srdjan Spiridonovic bereits der fünfte Österreicher, der beim Hauptstadtklub aus Griechenland spielt.

Kuen, der die Nummer 30 tragen wird, bei der Vorstellung bei Atromitos: "Ich freue mich sehr, zur Atromitos-Familie zu gehören. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken, das sie mir entgegengebracht hat, und vor allem beim Trainer und dem technischen Direktor dafür, dass sie mich ausgewählt haben."

Atromitos Athen wird vom ehemaligen walisischen Teamchef Chris Coleman trainiert. In den vergangenen zwei Jahren spielte auch Kuens ehemalige Mitspieler aus Mattersburger Zeiten, Patrick Salomon, beim griechischen Traditionsvereins aus dem Athener Vorort Peristeri, der 1923 gegründet wurde und 2009 wieder in die erste griechische Liga zurückkehrte.

Empfehlung von Patrick Salomon

Vom 34-jährigen Wiener, dessen Vertrag nun bei Atromitos ausläuft, kam auch die Empfehlung zum "Tapetenwechsel" von Österreich nach Griechenland, wie Kuen verriet: "Die besten Informationen erhielt ich von Patrick Salomon, der zwei Jahre lang hier war. Er hat mir in der Tat sehr viel Gutes über das Land und Atromitos erzählt."

Auch Lucas Galvao, Bright Edomwonyi und Ex-LASK-Spieler Bruno spielten bereits bei Atromitos.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at