Am 22. Juli 2022 rollt in der ADMIRAL Bundesliga der (neue) Ball wieder. Am heutigen 22. Juni 2022 kam der von vielen Fußball-Fans, Spielern, Trainern und Vereinsverantwortlichen heiß ersehnte neue Spiel-Terminplan für die Saison 2022/23 raus. Trotz langer Winterpause wegen der Fußball-WM in Katar OHNE "englische Wochen". David Reisenauer, Bundesliga-Spielbetriebsvorstand, erläutert auf der Bundesliga-Homepage in einem Interview, wie er und sein Team aus mehr als 20 Entwürfen den einen ausgewogenen Spielplan zurechtgeschliffen haben, welche Kriterien wichtig und warum kein Wiener Derby in Runde 1.

Mag. David Reisenauer (Foto): "Wir arbeiten mit einem externen Programm, dem man alle Vorgaben mitgibt und das dann daraus unterschiedliche Varianten für den Spielplan errechnet. Das heißt: Wir haben heuer mehr als 20 Spielpläne generiert. Man fokussiert sich dann auf ein, zwei vielversprechende, die man bis ins letzte Detail prüft und für die man dann in die Feinabstimmung geht. Zu den wichtigsten Vorgaben gehören etwaige Stadionsperren, der allgemeine Spielrhythmus, sowie behördliche Sicherheitsaspekte, die mit Priorität zu behandeln sind."

Weitere Feinheiten und Wissenswertes über den Spiel-Terminkalender und warum z. Bsp. das Wiener Derby nicht in Runde 1 stattfindet gibt es hier.

In verändertem Style: Der neue Spielball für die 195 Spiele ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023

