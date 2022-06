ADMIRAL Bundesligist SCR Cashpoint Rheindorf Altach vermeldet, dass Lukas Jäger nach fünf Jahren „heimkehren“ wird. Der Defensivallrounder wechselt ablösefrei in die CASHPOINT Arena und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 28-jährige Rechtsfuß war seit Jänner 2020 bei Vizemeister SK Sturm Graz und nachdem sein heuer mit Juni auslaufender Vertrag bei den Steirern nicht verlängert wurde vereinslos.

V.l.: Werner Grabherr, sportlicher Leiter SCRA, mit Lukas Jäger.

Für den Alberschwender ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Im Januar 2011 unterzeichnete Lukas Jäger als 17-Jähriger seinen ersten Profivertrag in Altach. Über die Juniors schaffte der Absolvent der Vorarlberger Fußballakademie den Sprung zunächst in die Zweitliga-Mannschaft und war schließlich am Wiederaufstieg im Sommer 2014 mitbeteiligt.



Bis zu seinem Abschied vor fünf Jahren trug Jäger 123 Mal das SCRA-Trikot, traf dabei dreimal und bereitete sechs Treffer vor. Zu den größten Erfolgen zählen neben dem Aufstieg in die Bundesliga, die Europacup-Qualifikation 2014/15 als bester Bundesligaaufsteiger der Geschichte, sowie der Winterkönig in der Saison 2016/17 mit dem neuerlichen Einzug ins internationale Geschäft.

Vom Ländle ins Frankenland und dann in die Steiermark

Anschließend verließ der ehemals 19-fache ÖFB-U21-Teamspieler den SCRA und wechselte in die 2. Deutsche Bundesliga zum 1. FC Nürnberg. Auch mit den Franken durfte Jäger einen Bundesliga-Aufstieg feiern, ehe es ihn im Jänner 2020 zum SK Sturm Graz verschlug. In der Steirischen Landeshauptstadt absolvierte der 28-Jährige 76 Pflichtspiele.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Lukas Jäger wird nach fünf Jahren und viel Erfahrung im Gepäck nach Altach zurückkehren und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Er ist ein Spieler, der sich zu hundert Prozent mit dem Verein und der gesamten Region identifiziert. Er ist defensiv variabel einsetzbar und kommt nach den Auslandserfahrungen als absoluter Leadertyp zu uns zurück.“



Lukas Jäger: „Ich freue mich sehr wieder zurück in Altach zu sein. Hier durfte ich die ersten Schritte im Profifußball gehen. Mit dem SCRA verbinde ich viele schöne Momente, prägende Ereignisse und gemeinsame Erfolge. Ich bin voller Vorfreude auf die kommenden Saisonen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden.“

Jägers Jugendvereine: FC Alberschwende, AKA Vorarlberg.

𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 𝒁𝒖𝒉𝒂𝒖𝒔𝒆 🖤



Lukas Jäger kehrt zurück ins Ländle und unterschreibt beim SCR Altach einen Vertrag bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣!



➡️ https://t.co/cTo6VKlqWI pic.twitter.com/q3Aebu7GUd — SCR Altach (@SCRAltach) June 22, 2022

Nach seiner Rückkehr in die CASHPOINT Arena wird Jäger zukünftig mit derspielen.Name: Lukas JägerGeb.: 12.02.1994 in AlberschwendeNationalität: ÖsterreichPosition: Defensives Mittelfeld

Fotocredit: SCR Altach