Ein Jungbulle wird für die bevorstehende Saison 2022/2023 vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg nach Belgien zum Erstligisten SV Zulte Waregem verliehen: Mamadou Sangare. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war der 19-jährige Malier, der in wenigen Tagen 20 Jahre wird, verliehen. An ADMIRAL 2. Ligist GAK.

Mamadou Sangare kam im September 2019 aus seiner Heimat nach Salzburg und war hier zuerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering (elf Matches, ein Tor) im Einsatz. In der vergangenen Saison spielte der Linksfuß und offensive Mittelfeldspieler leihweise beim GAK (28 Matches, fünf Tore).

OFFIZIELL: Mamadou #Sangare wechselt vom FC Red Bull Salzburg nach Belgien, wo er beim Erstligisten SV Zulte Waregem einen Leihvertrag für die kommende Spielzeit unterschreibt.



Mach uns stolz! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 22, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL Bundesliga

Erstes Testmatch der Roten Bullen am Freitag

Am kommenden Freitag absolviert der FC Red Bull Salzburg sein erstes Testmatch der laufenden Vorbereitung. Das Duell mit CSKA Sofia, dem letztjährigen Tabellenzweiten der bulgarischen Liga, findet ab 18:00 Uhr in Anif (Sportzentrum Anif) statt.

Dieses Spiel wird, so wie sämtliche weiteren Testbegegnungen der Roten Bullen, wird über vereinseigene Kanäle live übertragen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty