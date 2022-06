Nach Reinhold Ranftl (Leihe FC Schalke 04) und James Holland (direkt) wechselt nun der nächste LASKler zu Austria Wien: Marko Raguž. Der 24-jährige Eferdinger, der in den vergangenen zwei Jahren wiederholt vom Verletzungspech zurück geworfen wurde (inkl. Kreuzbandriss), wagt bei den Violetten einen Neu-Anfang und unterschreibt beim amtierenden Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga einen langfristigen Vertrag bis 2026. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Sein 1. Bundesliga-Tor erzielte der Mittelstürmer am 3. August 2019 beim 3:0-Sieg des LASK gegen die Austria in der Generali Arena .

"Mr. Europcup"

Der 1,92 Meter große Angreifer aus Oberösterreich absolvierte für den LASK 98 Pflichtpartien (26 Tore, 11 Assists), darunter 54 in der ADMIRAL Bundesliga (10 Tore, 5 Assist). Besonders erfolgreich präsentierte sich Marko Raguž für die Linzer im Europacup, wo ihm in der Europa League in 15 Spielen (darunter zwei in der Quali) stolze neun Treffer plus zwei Assists gelangen.

Bei den Athletikern wurde der gläubige Marko Raguž vor knapp zwei Jahren noch als eines der vielversprechendsten Talente des österreichischen Fußballs gehandelt, stand unter Ex-Teamchef Franco Foda auf Abruf. Nach einem Kreuzbandriss im November 2020 kämpfte er sich bei den Linzern wieder an die Startelf heran, wurde aber immer wieder von kleineren Verletzungen aus der Bahn geworfen.

Der Tapetenwechsel in die Hauptstadt soll der Karriere des technisch beschlagenen Rechtsbeiners wieder neuen Schwung verleihen. Der seit 10. Juni 24-Jährige folgt damit in diesem Sommer dem 33-jährigen Australier James Holland, die beiden verstehen sich auch privat sehr gut und unternehmen gemeinsame Freizeitaktivitäten, von Linz bzw. Pasching nach Wien.

"Spüre, dass hier etwas im Entstehen ist"

Marko Raguž: „Für mich war klar, dass die Austria in Österreich als einzige Option in Frage kommt. Ich spüre, dass hier etwas im Entstehen ist. Meine ersten Eindrücke sind sehr gut, der Verein ist in allen Bereichen sehr professionell aufgestellt. Ich nehme eine sehr positive und familiäre Stimmung wahr, die menschliche Komponente passt, das ist mehr sehr wichtig. Hier ist eine coole, junge Truppe am Werk, hier habe ich die besten Voraussetzungen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch beim LASK bedanken, bei dem ich eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit verbracht habe.“

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Marko ist ein hochtalentierter Stürmer, der leider durch eine schwere Verletzung in seiner Entwicklung etwas gestoppt wurde. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und denken, dass er sich bei uns ideal weiterentwickeln und zu alter Stärke zurückfinden wird.“

Jugendvereine: SK Eferding/Fraham, FAL U18.

🤝 Marko Raguž ist Austrianer



🗯️ "Ich spüre, dass hier etwas entsteht. Die ersten Eindrücke sind sehr gut, der Klub ist sehr professionell aufgestellt. Es ist eine coole, junge Truppe am Werk & ich habe beste Voraussetzungen."



👉 https://t.co/6xgwFOsr0P#faklive #FAK #Raguž2026 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 22, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL Bundesliga

Fotocredit: FAK und Harald Dostal/www.sport-bilder.at