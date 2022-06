Österreich bewies Moral, doch "wachte zu spät auf". Die Schlussviertelstunde mutierte zum Powerplay und die Scherb-Elf agierte druckvoll und schöpfte nach dem sehenswerten Freistoß-Schlenzer von Yusuf Demir mit links halbrechts von der Strafraumgrenze zum 2:4 (76.) nochmal Hoffnung. Der eingewechselte Jakob Knollmüller (TSG Hoffenheim) hatte dann auch die Mega-Chance zum 3:4, doch traf die Kugel freistehend halbrechs im Sechzehner eher suboptimal und schoss rechts vorbei. Nach sechsminütiger Nachspielzeit blieb es beim 2:4.

Am Samstag gegen Serbien, das heute im Abendspiel auf England trifft, ist das ÖFB-U19-Team nun in Zugzwang. Coach Martin Scherb betonte hernach auf ORF Sport+: "Das kann ich versprechen. Wir werden gegen Serbien so beginnen wie wir heute aufgehört haben."

"Dieses Spiel haben wir selbst verhaut"

Teamchef Martin Scherb: "Wir haben die Intensität heute viel zu spät auf den Platz gebracht und daher ist es uns auch lange nicht gelungen, den Rhythmus des Gegners zu brechen. Dieses Spiel haben wir selbst verhaut. Als wir die Intensität hatten, die notwendig war, waren wir gut im Spiel und wenn wir in der Schlussviertelstunde auch noch das 4:3 machen, verlieren wir bestimmt nicht. Israel war sehr kombinationsstark und hat uns aus unseren Positionen gebracht. Ihre Konter haben wir einfach zu schlecht verteidigt, deshalb haben wir auch vier Gegentore kassiert."



Kapitän Ervin Omic: "Wir haben in zu vielen Szenen einfach geschlafen. Ich habe keine Erklärung warum das passiert ist, aber leider ist es uns heute passiert. Der Doppelschlag nach der Pause war mental nicht so leicht wegzustecken. Jetzt müssen wir Charakter zeigen und aufstehen. Wir werden viel intern besprechen als Team. Es tut sehr weh, dass wir das Halbfinale verpasst haben, das müssen wir verdauen. Aber wir geben nicht auf, wir wollen unbedingt das WM-Ticket. Für diesen Traum werden wir alles tun."



Leo Querfeld: "Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß, wir haben uns sehr viel vorgenommen, wollten unbedingt ins Semifinale. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir am Samstag gegen Serbien noch die Chance haben, uns für das WM-Playoff zu qualifizieren."

AUFSTELLUNGEN

Österreich: Elias Scherf - Lukas Wallner, Justin Omoregie, Leopold Querfeld - Ervin Omic (K), Adis Jasic, Yusuf Demir, Florian Wustinger, Onurhan Babuscu, Nikolas Konrad Veratschnig - Dominik Weixelbraun. Ergänzungsspieler: Patrick Moser, Samuel Mischitz, Leonardo Ivkic, Justin Forst, Jakob Knollmüller, Nico Wiesinger, Pascal Fallmann, Benjamin Kanuric, Sandro Schendl. Trainer: Martin Scherb.

Israel: Tomer Zarfati - Or Alon Israelov, Stav Lemkin, Roy Revivo, Ilay Feingold - El Yam Kancepolsky, Ilai Madmoun (K), Oscar Gloukh, Ariel Lugassy - Tay Abed, Ahmad Ibrahim. Ersgänzungsspieler: Lior Gliklich, Ilay Tomer, Shon Edri, Nehorai Yifrah, Dor David Turgeman, Aharon Roy Nawi, Noam Muche, Orel Baye, Idan Toklomati Gorno Markovich. Trainer: Ofir Haim

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at