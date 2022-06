Der 19-jährige Innenverteidiger Billy Koumetio (1,95 m) wechselt leihweise für ein Jahr von Liverpool zu Austria Wien.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns riesig, dass wir mit Billy Koumetio ein spannendes Defensiv-Talent von einem Top-Klub für unseren Weg gewinnen konnten. Neben seiner fußballerischen Qualität hat uns auch seine menschliche Art beeindruckt. Wir sind fest davon überzeugt, dass er ein absoluter Gewinn für den gesamten Verein ist."



Billy Koumetio: „Ich freue mich auf die neue Saison, bin sehr aufgeregt und gespannt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren gut. Ich habe mich etwas über den Klub informiert und denke, er hat einen interessanten Weg eingeschlagen und jetzt eine spannende Saison vor sich. Wir werden viele Matches haben, da möchte ich eine gute Rolle spielen, die Spielweise des Teams kommt mir zugute. Ich wurde super von allen aufgenommen, fühle mich sehr willkommen, bin voller Vorfreude und kann es kaum erwarten, loszulegen.“



Der 19-jährige Innenverteidiger wurde in der Jugend von Olympique Lyon und Orleans ausgebildet. Von dort wechselte der Linksfuß im Jänner 2019 in die Liverpool-Akademie, wo er erst in der Youth League überzeugte und später in der Premier League 2 (englische Reserveliga) zum Leistungsträger wurde. Der Franzose kam auch schon für das U18-Team der Grande Nation zum Einsatz.

🤝 Austria Wien leiht Billy Koumetio vom @LFC aus



🗯️ "Ich freue mich auf die neue Saison und bin sehr aufgeregt. Die Gespräche waren gut, ich wurde hier super aufgenommen, fühle mich sehr willkommen und kann es kaum erwarten loszulegen."



👉 https://t.co/e3k05Rh3IO#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 23, 2022

Fotocredit: FK Austria Wien