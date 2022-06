Und wieder kommt der FC Liverpool zu einem freundschaftlichen Testmatch nach Salzburg! Am Mittwoch, den 27. Juli 2022 geht es für den FC Red Bull Salzburg ab 20:00 Uhr (live bei ServusTV) in der Red Bull Arena gegen den zweifachen Titelträger (Liga-Pokal, FA Cup) der abgelaufenen Saison, Finalisten der UEFA Champions League und englischen Vize-Meister.

Die beiden Klubs kennen einander schon recht gut, waren sie nicht nur in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 (3:4 bzw. 0:2), sondern auch bei einem Testduell im Sommer 2020 (2:2) Gegner.

Stephan Reiter, Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, freut sich auf dieses nächste Highlight in der Red Bull Arena: „Der gute Kontakt zum FC Liverpool ist nach den Spielen in der UEFA Champions League bzw. dem Testmatch 2020 immer aufrechtgeblieben. Dadurch haben wir jetzt die besondere Möglichkeit, unseren Fans ein weiteres Duell mit den Reds auf hohem Niveau bieten zu können. Und dabei gibt es für unsere treuen Dauerkarten-Besitzer ein ganz besonderes Zuckerl: sie können um nur 20 Euro bei diesem Kracher mit dabei sein.“

Treue lohnt sich: Vorverkaufsstart am Montag

Der Vorverkauf für diesen Testspielschlager beginnt am Montag, den 27. Juni 2022 um 09:00 Uhr im Online Ticket-Shop bzw. ab 10:00 Uhr im Ticketing & Service Center und ist in der ersten Phase auf Besitzer von Dauerkarten und Business Cards beschränkt.

Einen freien Ticketverkauf gibt es, wenn noch Karten verfügbar sind, dann ab 11. Juli 2022.

💫 PRE-SEASON CRACKER 💫



We'll take on English giants @LFC in a friendly match next month.



Should be a good one 🔴⚪ pic.twitter.com/KR9R6tKNtg