Zuerst Party, dann Partie. Die WSG-Familie feiert am 9. Juli den Kickoff in die neue Saison – mit Kinderprogramm, Live-Konzert, Präsentation der neuen Mannschaft, Vorstellung des neuen Trikots und dem Vfl Wolfsburg.

Es soll eine Party werden. Ein Sommerfest, das voll und ganz dem WSG-Nachwuchs zugutekommt - alle Einnahmen an diesem Tag fließen in diese Richtung. Eine Party, die es in dieser Form noch nie gab und die im Anpfiff zur (Test-)Partie gegen den deutschen Spitzenklub Vfl Wolfsburg gipfelt.



Sommerfest

Um 14 Uhr nimmt das Sommerfest auf dem Kunstrasengelände neben dem Gernot-Langes-Stadion Fahrt auf, bei freiem Eintritt für alle. Kids bekommen Stationenspiele serviert, ältere Semester auf Wunsch Gegrilltes und Bier. Musikalisch live umrahmt von Martin Locher & die Stromlosen werden den Fans sowohl die runderneuerte Mannschaft als auch die neuen Trikots präsentiert.



Spitzenspiel

Ab 17:30 Uhr dann das sportliche Highlight des Tages: am Naturrasen des Gernot-Langes-Stadions misst sich die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger mit dem Zwölftplatzierten der abgelaufenen Bundesligasaison, dem Vfl Wolfsburg. Der Kontakt mit dem deutschen Spitzenklub wurde über die SLFC Soccer GmbH aus Leogang hergestellt. Eine Woche vor Beginn des ÖFB-Cups und zwei vor dem Start in die ADMIRAL Bundesliga eine willkommene Standortbestimmung für Oswald & Co.

Vollzahler sind um 10 Euro mit von der Partie, Ermäßigte zahlen drei Euro weniger.

Fotocredit: www.sport-bilder.at