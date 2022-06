Wie der FC Red Bull Salzburg, der heute Abend sein erstes Testspiel für die neue Saison 2022/2023 gegen CSKA Sofia (18 Uhr, Anif) absolviert, in seiner Klubaussendung soeben vermeldet, wechselt Kilian Ludewig in die dänische Superligaen. Der 22-jährige, deutsche Rechtsverteidiger - geboren am 5. März 2000 in Hamburg - unterschreibt beim Erstligisten Aalborg BK einen Leihvertrag bis zum nächsten Sommer.

Der deutsche Defensivspieler kam 2018 zum FC Red Bull Salzburg und war seither u. a. Kooperationsspieler beim FC Liefering sowie zur Leihe beim FC Barnsley, bei Schalke 04 und Willem II Tilburg.

Jugendvereine Kilian Ludewig: Barsbütteler SV, Willinghusener SC (-2014), FC St. Pauli (2014-2015), RB Leipzig.

Viel Erfolg, Kili!

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty