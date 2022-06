Tormann-Trio komplettiert! Die Austria Klagenfurt hat eine Lücke im Aufgebot für die bevorstehende Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga geschlossen: Marco Knaller wechselt ablösefrei von ADMIRAL 2. Liga-Zwangsabsteiger FC Wacker Innsbruck nach Waidmannsdorf und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 35-Jährige, 1,92 Meter große Villacher komplettiert das Tormann-Trio um Phillip Menzel und Liu Shaoziyang.

Mit der Verpflichtung des gebürtigen Kärntners reagierte Sportdirektor Matthias Imhof (im Bild re. mit dem Neuzugang) zügig auf den Abgang von Marcel Köstenbauer, der in der kommenden Serie auf Leihbasis in Deutschland für Drittliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin zwischen den Stangen stehen und Matchpraxis sammeln soll. Eine Einigung mit den „Himmelblauen“ steht kurz bevor.

"Unsere jungen Tormänner können von Marco einiges abschauen"

„Mit Marco bekommen wir einen Keeper dazu, der reichlich Erfahrung mitbringt und die nötige Klasse besitzt, um sofort helfen zu können, wenn er gebraucht wird. Wir sind davon überzeugt, dass sich gerade unsere jungen Tormänner im Verein einiges von ihm abschauen können“, sagt Imhof über den Routinier, der schon am Donnerstag ins Training einsteigen soll.

Knaller wurde am 26. März 1987 in Villach geboren, doch die Familie siedelte kurz darauf in die Südstadt um, da sein Vater (und späteres Vorbild) Wolfgang zu Admira Wacker Mödling gewechselt war. Dort startete auch der Junior im Nachwuchs seine Karriere, unterschrieb später seinen ersten Profivertrag und schaffte den Sprung in die Profimannschaft.

Nach einer Zwischenstation in Lustenau zog es den 1,92 Meter-Mann nach Deutschland. Er blieb drei Jahre beim 1. FC Kaiserslautern, ehe sich Knaller für eine Spielzeit dem Wolfsberger AC anschloss. Dann verließ Marco Knaller Kärnten für den Deutschen 2. Bundesligisten SV Sandhausen, wo er vier Jahre eine feste Größe war. Es folgten drei Jahre beim FC Ingolstadt 04, ehe der Torhüter im Sommer 2020 nach Innsbruck zum FC Wacker wechselte.

Für Knaller stehen 82 Zweitliga-, vier Drittliga- und 67 Viertliga-Partien in Deutschland zu Buche, hinzu kommen 82 Einsätze in der 2. Liga in Österreich. In der zurückliegenden Serie absolvierte er 20 Partien für den FC Wacker. Zudem stand der Keeper in sieben Spielen für die U18, die U20 und die U21 des ÖFB im Kasten.

Knaller: "Für mich schließt sich der Kreis"

Marco Knaller: „Mit dem Wechsel nach Kärnten schließt sich für mich der Kreis. Ich freue mich sehr darüber, auf der Zielgeraden meiner Karriere noch einmal die Chance zu erhalten, in der Bundesliga zu spielen. Damit würde sich für mich ein Traum erfüllen. Die Austria hat sich in den zurückliegenden Jahren herausragend entwickelt und ich werde alles dafür tun, dass wir daran anknüpfen können."

Jugendvereine: FC Admira Wacker Mödling (1992-2003), FK Austria Wien.

Marco Knaller ist der Sohn von Wolfgang Knaller (Koordinator Torwart-Bereich FC Admira Wacker Mödling).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Marco Walter und Harald Dostal/www.sport-bilder.at (Archiv-Foto 02.05.2021)