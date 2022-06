Wie auch schon in den letzten Jahren bestreitet der SK Rapid Wien auch heuer wieder ein internationales Testspiel, als Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison im ÖFB-Cup (Auslosung erfolgt morgen Abend). Zu diesem empfangen die Hütteldorfer am Samstag, 9. Juli 2022 (Ankick: 18 Uhr, Einlass: 16:30 Uhr) den schottischen Meister und Traditionsverein Celtic Glasgow im Allianz Stadion. Beim 52-fachen Meister Schottlands und mehrfachen Champions League-Teilnehmer steht mit Boli Bolingoli auch ein Ex-Rapidler unter Vertrag.

Ticketinformationen:

Alle Abo PLUS BesitzerInnen haben dieses Spiel in ihrem Package inkludiert (es fallen keine Zusatzkosten an!) und können mit der Abokarte 2022/23 zutreten – diese trifft bis Ende Juni bzw. Anfang Juli bei allen AbonnentInnen ein. Ebenso wird auch die mobile Variante der Jahreskarte als Wallet-Ticket per E-Mail verschickt und kann für den Zutritt verwendet werden.

Alle Abo 16 BesitzerInnen können von Freitag, 1. Juli 11:00 Uhr bis inkl. Sonntag, 3. Juli 23:59 Uhr ihren gewohnten Aboplatz buchen und erhalten ein Tagesticket. Im Onlineshop auf rapidshop.at ist dies nach dem Login im Benutzerkonto unter „Reservierte Karten" möglich.

Vereinsmitglieder können sich von Freitag, 1. Juli 11:00 Uhr bis inkl. Sonntag, 3. Juli 23:59 Uhr bis zu vier Tickets sichern, die zu diesem Zeitpunkt nicht für AbonnentInnen reserviert sind. Mitglieder, die gleichzeitig auch AbonnentInnen sind, haben somit ein Vorkaufsrecht auf den eigenen Aboplatz und können bis zu vier zusätzliche Tickets buchen.

Der freie Ticketverkauf startet am Montag, 4. Juli 11:00 Uhr.

Die Tickets sind wie gewohnt online unter rapidshop.at oder im Fancorner in Hütteldorf (MO-SA 11-18 Uhr) erhältlich.

Ticketpreise:

Block West/Nordtribüne: € 12,--

Längsseite: € 18,99

Kinder unter 14 Jahren: freier Eintritt

Boli Bolingoli-Mbombo in artistischer Aktion für Celtic Glasgow. Der 26-jährige Belgier, geboren in Kinshasa (Zaire) kam im Sommer 2017 vom FC Brügge zu Rapid Wien und absolvierte bis 2019 in zwei Spielzeiten für die Hütteldorfer insgesamt 73 Pflichtpartien (3 Tore, 10 Assists). Der Farbe "grün-weiß" ist der Linksverteidiger treu geblieben...

