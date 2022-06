Während der spusu SKN St. Pölten mit dem 1:0-Sieg bei Leobendorf am vergangenen Samstag bereits sein erstes Testspiel im Rahmen auf das Vorbereitungsprogramm für die neue Saison 2022/2023 absolviert hatte, kam es heute für den FK Austria Wien - seit dieser Woche wieder im Training - zum "Übungsspiel-Auftakt". Auf dem Sportplatz in Böheimkirchen trennten sich der amtierende Tabellendritte der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Ligist aus Niederösterreich am Samstagnachmittag mit 4:2 zugunsten der "Wölfe" aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Anlass des Spielortes für diese Partie war das 100-jährige Jubiläums des SV Böheimkirchen. Mit Keeper-Neuzugang Christian Früchtl, FC Schalke 04-Leihspieler Reinhold Ranftl, James Holland (vom LASK) und Torjäger Haris Tabakovic (von Aufsteiger SC Austria Lustenau) standen vier erst kürzlich präsentierte Neuzugänge in der Startelf von Chefcoach Manfred Schmid (Foto).

Die Veilchen begannen engagiert. 2. Minute: Kreiker setzte sich auf links durch und sah Jukic, SKN-Goalie Stolz fischte den Ball aus dem rechten Kreuzeck. Kurz darauf die Führung für Violett: Nach einem Braunöder-Corner parierte Stolz den wuchtigen Kopfball von Tabakovic, war aber kurz darauf machtlos. Der Schweizer war nach einer Unachtsamkeit der Wölfe zum 1:0 zur Stelle.



Die St. Pöltner machten nach einer guten Viertelstunde erstmals auf sich aufmerksam, Scharner fehlten nach Monzialo-Flanke nur wenige Zentimeter. Im Gegenzug traf Can Keles nach Braunöder-Pass nur das Außennetz. Die Austria wusste zu gefallen, kombinierte sich streckenweise elegant durch die gegnerischen Reihen, war feldüberlegen - aber St. Pölten gelang der Ausgleich. Alexiev sah Silue im Strafraum, gegen dessen abgefälschten Schuss Früchtl machtlos war. Stolz parierte Schüsse von Tabakovic und Jukic (Freistoß).

Montnor drehte Partie, ehe Fischer abstaubte

Nach 35 Minuten: Montnor stellte mit einem präzisen Flachschuss von der Strafraumgrenze auf 2:1 für St.Pölten. Nur drei Minuten später der abermalige Ausgleich. Nach Jukic-Freistoß aus 30 Metern lenkte Stolz den Ball an die Querlatte, Fischer staubte per Kopf zum 2:2-Pausenstand ab.



Beide Mannschaften rotierten zur Pause kräftig durch. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte St. Pölten durch Jaden Montnor auf 3:2. Die Austria wurde in Folge deutlich passiver, der Spielfluß der ersten Halbzeit war dahin. Kos verhinderte gegen Montnor (55.) und Davies (65.) einen höheren Rückstand. In der 84.Minute dann die Entscheidung. SKN-Stürmer George Davies läuft Koumetio davon und stellt zum 4:2-Endstand.

Austria-Chefcoach Manfred Schmid: "Das ist natürlich kein Ergebnis, dass man sich wünscht. Es war eine harte Trainingswoche, einige Spieler sind erst spät zur Mannschaft gekommen. Wir wissen das Ergebnis einzuordnen, wissen was nicht in Ordnung war. In der 1. Hälfte haben wir wirklich gute Aktionen gehabt und uns viele Torchancen herausgespielt. Wir stehen ganz am Anfang, sehen das relativ entspannt, auch wenn wir wissen, dass es einige Dinge anzusprechen gibt."

SKN St.Pölten - FK Austria Wien 4:2 (2:2)

Tore: Silue (22.), Montnor (35., 46), Davies (84.) bzw. Tabakovic (9.), Fischer (38.).



SKN St. Pölten: Stolz, Alexiev, Riegler (46.Drljepa), Kone (46.Ramsebner), Morou (46.Scheidegger); Conte (46.Wisak), Messerer (46.Schütz), Monzialo, Silue, Scharner, Montnor.



FK Austria Wien: Früchtl (46.Kos); Ranftl (46.Teigl), Mühl (46.Handl), Galvao (46.Koumetio), Kreiker (46.Meisl); Holland (46.Smrcka); Braunöder (46.Safin), Fischer (46.Fitz), Keles (46.Gruber), Jukic (46.Vucic); Tabakovic (46.Djuricin / 77.Kreiker).

