Nach dem Spiel-Abbruch gestern Abend beim Testspiel vom FC Red Bull Salzburg in der Schlussviertelstunde wegen medizinischen Notfalls eines Zuschauers, folgte heute der nächste beim "Probegalopp" des LASK im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 in der Union Kornspitz Arena in Pregarten gegen KS Cracovia, amtierender Tabellenneunter der polnischen PKO Ekstraklasa. Dass die Linzer zur Schlussviertelstunde 0:2 zurücklagen wurde zur Nebensache, als um die 78. Min. der Schock eintrat und der Spielabbruch erfolgte.

Nachdem ein Zuschauer (was noch nicht bestätigt wurde!) einen Herzinfarkt erlitt, wurde wegen einem medizinischen Notfall der Rettungshubschraufer eingeflogen.

Das Spiel sei an dieser Stelle nur in aller notwendigen Kürze zusammengefasst: Die 1. Halbzeit verlief größtenteils ohne große Möglichkeiten, der LASK, bei dem mit dem Ex-Rapidler Filip Stojkovic nur ein Sommer-Neuzugang in der Startelf stand, fand gegen Ende des 1. Durchgangs einige Gelegenheiten vor. Die beste hatte Mittelstürmer Alexander Schmidt (Foto oben), der die Außenstange traf (39.).

Im 2. Durchgang gingen die Gäste aus Krakau, die vom 61-jährigen Polen Jacek Zielinski gecoacht werden, nach einem Vorstoß über rechts durch Stürmer Filip Balaj in Führung und legten zehn Minuten später per Foulelfmeter durch Sergiu Hanca nach.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls im Zuschauerbereich entschieden sich die beiden Teams in der 78. Minute nach Konsultation des Schiedsrichter-Teams, das Spiel nicht mehr fortzusetzen.

Wie der LASK ist auch Ligaportal in Gedanken beim Betroffenen.

LASK: Schlager – Stojkovic (60. Renner), Boller (46. Sako), Luckeneder (60. Softic), Potzmann (70. Würdinger) – Jovicic (60. Valencia), Horvath (60. Kadlec), Michorl – Flecker (70. Haas), Schmidt, Goiginger (70. Michlmayr)



Tore: 0:1 Balaj (57.), 0:2 Hanca (67., FEM).

Gelb: Softic (77.); Rodrigues (75.)

Nach polnischem als nächstes gegen rumänischen Erstliga-Klub

Nächster, dritter "Probegalopp" ist für den LASK am nächsten Samstag, 2. Juli, wieder ab 17 Uhr und wieder ein internationales Aufeinandertreffen: gegen den FC Rapid 1923 Bukarest (Spielort: Peter Lisec Stadion, Hausmening/Niederösterreich)...in der abgelaufenen Liga 1 in Rumänien Tabellenneunter.

Nächster LASKler zu Austria Wien?

Folgt mit Ibrahima Dramé, der in vergangenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga für LASK-Kooperationspartner FC Juniors OÖ spielte, nach James Holland und Marko Raguz in diesem Sommer der nächste Schwarz-Weiße zu Austria Wien? Laut den OÖN seien sich die Violetten mit dem Offensivakteur aus dem Senegal bereits einig. Der 20-jährige Landsmann von FC Bayern-Neo-Stürmer Sadio Mané kam am 8. Jänner 2020 aus seiner Heimat von Diambars FC nach Linz, kam in der ADMIRAL Bundesliga für den LASK allerdings noch nicht zum Einsatz, dafür immerhin schon zwei Mal für WM-Teilnehmer Senegal.

