Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann binnen 8 Tagen auch sein 3. Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023. Nach dem 2:0-Sieg gegen ADMIRAL 2. Ligist KSV 1919 vergangenen Samstag (in Krieglach) und dem 3:2 gegen NS Mura gestern Abend (in Kalsdorf) kamen die Schützlinge von Chefcoach Christian Ilzer heute im Jubiläumsspiel zum 100er des ASK Voitsberg beim steirischen Landesligisten zu einem 11:0-Schützenfest. Vierfacher Torschütze war dabei der 20-jährige Deutschlandsberger Christoph Lang (Foto), der in der 46. Minute für Jakob Jantscher eingewechselt wurde.

Kuriosum am Rande bzw. in der Schlussviertelstunde: Luka Maric, in der 1. Halbzeit noch im Grazer Gehäuse, wurde in der 61. Minute von Christian Ilzer nach einer Verletzung bei Fuseini als Stürmer ins Spiel gebracht. Und keine sechs Minuten später glänzt der 19-jährige Keeper von ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SK Sturm Graz II als Torschütze zum 8:0 (67.).

ASK Voitsberg - SK Puntigamer Sturm Graz 0:11 (0:3)

Voitsberg, 25. Juni 2022, 17:00 Uhr, 1.600 Zuschauer vor Ort



Tore: Pfingstner (24./ET), Horvat (28., 41.), Fuseini (46.), Lang (47., 58., 74., 81.), Prass (48., 83.), Maric (67.).



SK Puntigamer Sturm Graz: Maric (46. Giuliani) - Gazibegovic (46. Stückler) - Wüthrich (46. Komposch) - Affengruber (46. Nelson) - Schnegg (46. Trummer) - Gorenc-Stankovic (46. Dante) - Hierländer (46. Demaku) - Kiteishvili (46. Prass) - Horvat (46. Kronberger) - Sarkaria (46. Fuseini/61. Maric) - Jantscher (46. Lang)



ASK Voitsberg (Startformation): Schögl - Allmannsdorfer - Brauneis - Zuna - Hack - Pfingstner - Hiden - Walch - Salentinig - Caculovic - Rother



Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: "Wir sind sehr herzlich in Voitsberg aufgenommen worden und hoffen, dass wir den vielen Zuschauern einiges zurück geben konnten. Der gesamte Verein gratuliert dem ASK herzlich zum 100-jährigen Jubiläum und wünscht alles Gute für die Zukunft. Jetzt werden wir uns auf das Trainingslager in Schladming fokussieren und uns weiter auf die intensive Saison vorbereiten."

