Am Samstagnachmittag hat das Team des österreichischen ADMIRAL Bundesliga-Serienmeisters FC Red Bull Salzburg die Zimmer in den Wildkogel Resorts im Trainingscamp in Bramberg bezogen. Wie der Klub aus der Mozartstadt in seiner heutigen Aussendung hervorhebt, sind die Bedingungen bei diesem bereits fünften Aufenthalt im Salzburger Pinzgau bisher - wie gewohnt - ausgezeichnet!

Der 34-jährige Chefcoach Matthias Jaissle in Aktion, mittendrin im Training...

Team bald vollzählig

Mit dem Auftakt des Trainingscamps sind auch Sekou Koita und Benjamin Sesko wieder bei der Mannschaft. Die letzten (Team)Spieler rücken dann am Mittwoch ein, sodass am Ende ein 30-Mann-Kader diesen Teil der Vorbereitung absolvieren wird.

Drei intensive Trainingseinheiten hat die Truppe von Matthias Jaissle bisher in Bramberg hinter sich. Das erste Fazit des Trainers ist positiv: „Nicht nur die Einheiten hier in Bramberg, sondern auch die Trainingswoche davor wurde schon sehr gut gearbeitet. Da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Auch wenn die Trainingsgruppe nicht allzu groß war, konnten wir unsere Inhalte gut auf den Rasen bringen. Jetzt freuen wir uns, wenn am Mittwoch der Rest der Truppe dazustößt. Dann sind wir vollzählig und können richtig durchstarten.“

Youngsters im Kader

Zum Trainingsauftakt wurden wieder etliche Talente vom FC Liefering hochgezogen, die bisher eine gute Figur machen, wie Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Wir haben seit dem Trainingsstart viele neue junge Spieler mit dabei. Sie sind topmotiviert und kennen unseren Spielstil, darum ist die Umstellung für sie nicht allzu groß. Und sie machen es bisher auch richtig gut.“

Dienstag Testspiel gegen Legia Warschau

Bereits morgen geht es für den FC Red Bull Salzburg in das zweite Testmatch der laufenden Vorbereitung. Gegner dabei ist der polnische Klub Legia Warschau (18 Uhr, Bramberg). Dieses Spiel wird auf redbullsalzburg.at, YouTube, Twitch und in der App live bzw. bei ServusTV On übertragen.

Mehr Training und Regeneration

Der Mittwoch beginnt mit einer weiteren Trainingseinheit am Morgen, ehe der Nachmittag zur Regeneration genutzt wird. Fünf weitere Trainings und ein Testspiel zum Abschluss (am Samstag um 15:30 Uhr in Mittersill gegen Olympiakos Piräus) folgen bei diesem Camp noch.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty