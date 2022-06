Im Februar 2023 ist die Eröffnung des neuen Stadions des LASK in Linz geplant. In der neuen, schmucken Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl kommt im ersten Athletiker-Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga laut Bundesliga-Terminplan am Wochenende 25./26. Februar Aufsteiger SC Austria Lustenau zur "Premiere-Ehre". Die Baumaßnahmen beim "Jahrhundert-Projekt" der Schwarz-Weißen schreiten weiter voran. Nachfolgend gibt der Traditionsklub aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt exklusive, aktuelle Einblicke für das Fandorf und die Fantribüne - siehe nachfolgendes VIDEO.

Der LASK und seine künftige, neue Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl. Die Fertigstellung bzw. Eröffnung ist für Februar 2023 geplant.



Quelle: YouTube

Fotocredit: LASK