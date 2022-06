Der 20-fache, 1,94 Meter große serbische Teamspieler Strahinja Pavlovic kommt von AS Monaco zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Der Transfer gilt – wie bei Nicht-EU-Bürgern üblich – vorbehaltlich der Erteilung einer Arbeitsgenehmigung. Weiter vermeldet der Klub, dass das für heute im Trainingslager in Bramberg angesetzte Testspiel des FC Red Bull Salzburg gegen Legia Warschau aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt wurde. Durch den seit Mittag herrschenden Dauerregen stand der Platz unter Wasser, ein reguläres Spiel war nicht möglich.

Strahinja Pavlovic, 21-jähriger, variabel einsetzbarer Defensivspieler ist Linksfuß und seit 2020 Spieler der Franzosen, war aber in den vergangenen Jahren an seinen Ex-Klub Partizan Belgrad, Cercle Brügge und zuletzt an den FC Basel verliehen.

Strahinja Pavlovic wird bei den Roten Bullen mit der Rückennummer 31 auflaufen und steigt bereits morgen ins Training ein.

Daten:

Geboren: 24. Mai 2001 in Šabac

Größe: 1,94 m

Letzter Klub: AS Monaco

Position: Innenverteidigung

Statements

Christoph Freund: „Mit Strahinja Pavlovic haben wir einen universell einsetzbaren, aggressiven und zweikampfstarken jungen Spieler verpflichtet. Außerdem verfügt er schon über einiges an Erfahrung, denn ich denke, dass es nicht allzu viele Spieler gibt, die in diesem jungen Alter bereits 20 A-Teameinsätze hinter sich haben. Auch deshalb erwarten wir uns einiges von ihm, werden ihm aber freilich Zeit geben, um sich an sein neues Umfeld und an den neuen Spielstil zu gewöhnen.“

Strahinja Pavlovic: „Ich bin sehr glücklich, dass ich ab sofort Spieler des FC Red Bull Salzburg bin. Ich habe schon viel über den Klub gehört und weiß, dass man hier stark auf junge Spieler setzt. Ich bin jetzt einer von ihnen und möchte zeigen, was ich kann. Und natürlich will ich mit dabei sein, wenn es darum geht, Titel zu gewinnen und in der Champions League erfolgreich zu sein.“

