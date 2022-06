Bereits gestern fiel der Test des FC Red Bull Salzburg gegen Legia Warschau dem starken Regen zum Opfer. Und weil auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage in Bramberg am Wildkogel nicht positiv sind, beenden die Roten Bullen das Trainingslager vorzeitig. Das Team kehrt deshalb bereits heute Vormittag nach Salzburg zurück und wird die weiteren, für diese Woche geplanten Übungseinheiten im Trainingszentrum Taxham absolvieren.

Sportdirektor Christoph Freund erklärt diese Entscheidung: „Die Verantwortlichen in Bramberg haben vorbildlich gearbeitet und alles versucht, letztlich hat aber das Wetter nicht mitgespielt. Wir brauchen jedoch jede einzelne Trainingseinheit für die bestmögliche Vorbereitung auf die neue, intensive Saison. Unser Trainingszentrum ist eine ausgezeichnete Alternative, wir werden dort weiterarbeiten und auch den Test gegen Legia Warschau nachholen.“

Legia-Test wird heute nachgeholt

Dieses Testspiel gegen Legia Warschau findet gleich heute Mittwoch statt. Die Begegnung gegen den polnischen Erstligisten findet um 15:00 Uhr in der Red Bull Akademie in Liefering ohne Zuschauer statt.

Always nice to catch up with our amazing fans 🥰 pic.twitter.com/uoR6Y9Sb9i