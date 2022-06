Derzeit befindet sich die Profimannschaft des SK Rapid im in Kooperation mit Burgenland Tourismus abgehaltenen Sommertrainingslager in Bad Tatzmannsdorf. Bei großer Hitze, aber perfekten Bedingungen, bereitet sich das Team unter der Leitung von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer auf die Saison 2022/23 vor.

Am heutigen Mittwoch steht dort ab 17:00 Uhr ein Testspiel gegen den SV Lafnitz auf dem Programm, das allerdings hinter verschlossenen Türen über die Bühne gehen wird. Nach Spielende erhalten Sie alle Infos mit Ergebnis, Aufstellung, etc. Zum Abschluss des Camps steht dann am Samstag im Rahmen der Rückreise ein von Wein Burgenland präsentiertes internationales Testspiel auf der Agenda. Die Ankick-Zeit wurde nun geändert und statt 14:00 Uhr wird die Partie im Inform-Stadion nun um 16:30 Uhr beginnen.



Vorbereitungsprogramm:

29.06.2022 – Testspiel vs. SV Lafnitz ab 17:00 Uhr – unter Ausschluss der Öffentlichkeit

02.07.2022 – Testspiel vs. AEK Larnaka in Oberwart (präsentiert von Wein Burgenland) – Anpfiff: 16:30 Uhr (ACHTUNG NEUE BEGINNZEIT, ursprünglich war Ankick um 14:00 Uhr geplant) - Live im kostenlosen Stream auf Rapid TV!

02.07.2022 – Rückreise aus dem Trainingslager

09.07.2022 – Internationales Freundschaftsspiel gegen Celtic Glasgow ab 18:00 Uhr im Allianz Stadion - alle Infos

Fotocredit: Admiral/GEPA