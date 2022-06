Zweiter Neuzugang! Die WSG Tirol holt sich mit dem Tiroler David Jaunegg eine zusätzliche Option für den Defensivbereich. Der 19-Jährige stand zuletzt leihweise bei den OÖ Juniors unter Vertrag.

Die WSG Tirol freut sich, mit David Jaunegg einen waschechten Tiroler als zweiten Neuzugang für das kommende Spieljahr präsentieren zu können. Der 19-Jährige wurde in Hall in Tirol geboren und im Wattener Nachwuchs ausgebildet. In der Saison 2017/2018 wechselte er in die AKA Tirol.

Im vergangenen Spieljahr stand Jaunegg bei den Oberösterreich Juniors unter Vertrag. Nach dem freiwilligen Rückzug der LASK-Youngster schließt sich der 19-jährige Rechtsverteidiger mit ausgeprägtem Zug zum Tor nun der WSG an.

Statement zum Neuzugang:



WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „David hat im Nachwuchsbereich der WSG begonnen und den eingeschlagenen Weg bis zum Übertritt in die Akademie konsequent verfolgt. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat er bereits bei unseren Amateuren aufgezeigt und als Rechtsverteidiger einige Treffer erzielt. Dass er jetzt die Chance erhält, sich im Profibereich zu beweisen, ist nicht nur ein Erfolg für ihn, sondern auch eine Bestätigung für den Wattener Weg.“

Fotocredit: Admiral/GEPA