Internationale Fußballclubs verbringen Trainingscamps Oberösterreich. Alpine Landschaften. Sommerfrische an einem der kristallklaren Seen des Salzkammerguts, Heimat der Europäischen Kulturhauptstadt 2024. Kulinarische Hochgenüsse und jede Menge Kultur allerorten. Oberösterreich hat als Urlaubsland viel zu bieten. Ein Land mit viel Raum für authentische Erlebnisse, für Entspannung und Zeit in unberührter Natur, für Sport auf dem Rad, beim Wandern, am Wasser oder im Schnee. Das bringt internationale Fußball-Clubs ins Schwärmen, die hier im Sommer ihre Zelte aufschlagen, um sich auf die Herausforderungen der neuen Saison vorzubereiten.

Allen voran der Europa League Sensationsclub Eintracht Frankfurt aus der Deutschen Bundesliga, der in Windischgarsten in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel trainiert.

„Dass wir den amtierenden Europa League Sieger für ein Trainingslager in Oberösterreich begeistern können und dass dieser Verein noch dazu von einem oberösterreichischen Trainer betreut wird, ist für den Tourismus in der Region Pyhrn-Priel und in ganz Oberösterreich ein aufgelegter Elfmeter“, freut sich Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, über die Kooperation mit Eintracht Frankfurt: „Mehrmals täglich gibt es eine direkte Flugverbindung zum Flughafen Linz und durch schnelle Bahn- und PKW-Anbindungen mit Oberösterreich sind Fußballfans, die auf den Spuren ihrer Idole wandeln wollen, ganz schnell ebenfalls im Ferienparadies.“

Neben Eintracht Frankfurt trainieren viele weitere Clubs aus ganz Europa in Oberösterreich. Aus der Zweiten Deutschen Bundesliga etwa der Traditionsclub Fortuna Düsseldorf. Oder der Münchner Kultclub 1860. Auch der tschechischen Spitzenclub Slavia Prag, Slovan Bratislava aus der Slowakei und der griechische Meister Olympiakos Piräus sowie der italienische Serie A-Club FC Torino schätzen die Vorzüge Oberösterreichs.

Übersicht: An diesen oberösterreichischen Standorten finden die Sommer-Trainingscamps statt (PDF)

Angebote für Fans und Fußballinteressierte

Für Fans und Fußballinteressierte gibt es ein umfangreiches Angebot im heurigen Fußballsommer. Attraktive Testspiele der in Oberösterreich gastierenden Vereine laden ein, hochklassigen Fußball mit einer Urlaubsreise zu verbinden:

Mo, 06.07., 18:30 Uhr

LASK Linz - 1860 München

Windischgarsten



Windischgarsten Fr, 08.07., 16:30 Uhr

Vorwärts Steyr - FC Motherwell

BSFZ Obertraun



BSFZ Obertraun Sa, 09.07., 15:00 Uhr

LASK Linz - Eintracht Frankfurt

Raiffeisen Arena Pasching



Raiffeisen Arena Pasching Fr, 15.07., Uhrzeit offen

Eintracht Frankfurt - Torino FC

HF-Stadion Bad Wimsbach

Neugierig geworden? Dann klick dich rein und finde deine persönlichen Urlaubsmomente auf www.oberösterreich.at